Dzieci na Żylecie na meczu z Molde

Niedziela, 4 lutego 2024 r. 12:57 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa uzyskała zgodę od UEFA na to, aby na meczu z Molde na Żylecie mogły zasiąść zorganizowane grupy dzieci do 14. roku życia. W pierwszej kolejności z tej opcji będą mogły skorzystać grupy dzieci z Legia Soccer Schools, sekcje Legii i kluby partnerskie.









Ponadto w ramach grupy zorganizowanej klub zaprasza wszystkie placówki edukacyjno-wychowawcze, stowarzyszenia, fundacje, parafie, kluby sportowe itp. skupiające dzieci do 14. roku życia. Zakwalifikowane przez klub grupy otrzymają bezpłatne bilety na mecz z Molde FK, które będą ulokowane na Żylecie.



Harmonogram zgłoszeń:

5 - 9 lutego – nabór zamknięty: grupy Legia Soccer Schools, sekcje klubu oraz kluby partnerskie

12 - 16 lutego - nabór otwarty



Zgłoszenia w ramach naboru otwartego grup na ten mecz będą przyjmowane do piątku (16 lutego), do końca dnia pod adresem pok@legia.pl. W tytule wiadomości należy wpisać LEGMOL – dzieci na Trybunie Północnej.

Bardzo prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w wyznaczonym terminie, ponieważ po jego upływie, nie będzie możliwości przyjmowania kolejnych grup.



Zgłaszana grupa może składać się z dzieci, które nie ukończyły 14 roku życia. Minimalna liczba osób zgłoszonej grupy to 10 dzieci i jeden opiekun (11 osób). Jeden opiekun przypada na każde 10 osób (wyjątek może stanowić grupa bardzo małych dzieci, prosimy wtedy o dodatkową informację w korespondencji mailowej). Miejsca dla grup dziecięcych będą na tym meczu przyznawane tylko na Trybunie Północnej. Przypominamy, że wszyscy uczestnicy naszej akcji muszą posiadać ze sobą dokumenty tożsamości (dzieci - legitymacje szkolne).





INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA



KROK 1

Przesłanie wiadomości mailowej na adres pok@legia.pl zawierającej następującej informacje:

• nazwa grupy;

• dane organizatora (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu);

• dane opiekuna na stadionie (jeśli jest to inna osoba niż zgłaszający organizator - imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu);

• dane osobowe uczestników (imię, nazwisko, nr PESEL).



KROK 2

Otrzymanie mailowego potwierdzenia z klubu o zakwalifikowaniu się grupy i dystrybucja biletów w formie elektronicznej.



KROK 3

Wydruk biletów przez organizatora grupy. Przypominamy, że bilety przesyłane są przez klub w formie elektronicznej na podany adres e-mail.



* * *



W połowie grudnia Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA ukarała Legię Warszawa za zachowanie kibiców podczas domowego meczu Ligi Konferencji Europy z AZ Alkmaar. UEFA odwiesiła karę o zamknięciu Żylety na jeden mecz, która została nałożona 13 września za rewanżowe spotkanie z FC Midtjylland i zawieszona na 2 lata okresu próbnego. Użycie pirotechniki podczas ostatniego grupowego meczu z Holendrami spowodowało automatyczne odwieszenie tamtej kary, a więc lutowe starcie z Molde FK.



Ponadto stołeczny klub otrzymał karę w wysokości 50 tys. euro za użycie środków pirotechnicznych (40 tys. euro) i prowokacyjne okrzyki o charakterze obraźliwym (10 tys. euro) oraz karę zamknięcia Żylety na jeszcze jeden mecz. To oznacza, że ewentualne spotkanie 1/8 finału Ligi Konferencji Europy także odbędzie się przy pustej Żylecie.



Mecz Legia Warszawa - Molde FC odbędzie się we czwartek, 22 lutego o godzinie 21:00 na Stadionie Legii. Tydzień wcześniej "Wojskowi" zagrają w Norwegii.