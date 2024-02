Tobiasz pewniakiem w bramce? Legia nie zarobi na Pro Junior System

Środa, 7 lutego 2024 r. 12:56 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Przed nami runda wiosenna sezonu 2023/24. Legia Warszawa zgłosiła już kadrę do rozgrywek, w której znalazło się kilku młodzieżowców: Wojciech Banasik, Jakub Adkonis, Jakub Żewłakow oraz Wojciech Urbański i Jakub Zieliński. Wiadomo jednak, że na ten moment są to piłkarze jedynie uzupełniający szeroką kadrę i raczej nie zobaczymy ich na boisku. Wśród zawodników spełniających wymogi młodzieżowca są jeszcze Jan Ziółkowski, Filip Rejczyk i Kacper Tobiasz, ale z bramkarzem sytuacja jest bardziej skomplikowana. Postanowiliśmy więc przyjrzeć się, jak stołeczny klub wygląda w programie Pro Junior System a także na jakim etapie spełnienia wymogu liczby minut gry młodzieżowca w Ekstraklasie jest aktualnie Legia.









Wymóg gry młodzieżowca w Ekstraklasie

Zgodnie z aktualnymi przepisami, każdy klub uczestniczący w Ekstraklasie jest zobowiązany do zapewnienia udziału w tych rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry nie krótszym niż 3000 minut w danym sezonie. Status młodzieżowca w Legii mają obecnie: Jakub Zieliński, Wojciech Banasik, Jakub Adkonis, Jakub Żewłakow, Wojciech Urbański, Jan Ziółkowski, Filip Rejczyk i Kacper Tobiasz. Spośród nich jesienią minuty na boisku zbierał głównie Kacper Tobiasz (1620 minut w 18 meczach). Do tego 119 minut zebrali łącznie Filip Rejczyk i Igor Strzałek, którego w Legii już nie ma. W sumie 1739 minut. Do wyrobienia limitu brakuje więc jeszcze 1261 minut w 15 pozostałych spotkaniach.



Śmiało można założyć, że z wymienionych zawodników szansę na regularną grę ma jedynie Tobiasz. Jako że brak spełnienia limitu minut młodzieżowców na boisku skutkować będzie karą finansową, Legia musi postawić na Tobiasza w 14 z 15 pozostałych meczów. Sytuacja finansowa Legii nie pozwala na opcję, w której klub musiałby cokolwiek płacić, więc mało prawdopodobnym wydaje się scenariusz zignorowania przepisu o młodzieżowcu, tak jak to w ubiegłym roku uczynił Raków Częstochowa. W pierwszej drużynie nie ma obecnie żadnego innego młodzieżowca, który mógłby regularnie grać. Taką rolę mógłby pełnić bramkarz Gabriel Kobylak z rocznika 2002, ale on został wypożyczony do Radomiaka. W odwodzie pozostają 17-letni Wojciech Banasik i 15-letni Jakub Zieliński.



Kary za brak spełnienia wymogu liczby minut:

a) 3 000 000 zł – w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry 999 minut lub krótszym;

b) 2 000 000 zł – w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 1000 do 1999 minut;

c) 1 000 000 zł – w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 2000 do 2499 minut;

d) 500 000 zł – w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 2500 do 2999 minut.





Status młodzieżowca a Pro Junior System

Od kilku lat PZPN prowadzi program Pro Junior System, w którym nagradza finansowo kluby stawiające na młodzież. I tutaj sytuacja Legii się komplikuje. W obecnym sezonie Kacper Tobiasz nie spełnia już wymogu wieku do udziału w programie, co oznacza, że za jego występy stołeczny klub nie zbiera punktów. Pod uwagę brane są występy zawodników z rocznika 2003 i młodszych, ale dany piłkarz musi rozegrać co najmniej 270 minut oraz wystąpić w 5 meczach, aby rozegrane przez niego minuty zostały uwzględnione w punktacji końcowej. W Legii jesienią punktowali Igor Strzałek (109 minut w 9 meczach, co daje 218 punktów) oraz Filip Rejczyk (10 minut w 2 meczach, co daje 20 punktów), ale żaden z nich nie spełnił wymogu dotyczącego liczby występów lub minut. Legia ma więc po rundzie jesiennej na swoim koncie 0 punktów i niewielkie szanse na zgromadzenie ich wiosną.



Na koniec sezonu nagradzane są kluby, które zajęły miejsca 1-7 w klasyfikacji. Aktualnie 7. w rankingu Korona Kielce ma już na swoim koncie 1440 punktów. Upraszczając - aby wyrównać ten wynik, ktoś z grupy Banasik, Adkonis, Żewłakow, Urbański, Zieliński, Ziółkowski i Rejczyk musiałby rozegrać 8 pełnych spotkań wiosną, co wydaje się niemożliwe. A przecież inne kluby nadal będą stawiać na młodzieżowców i powiększać swój dorobek. Wszystko wskazuje więc na to, że w tym roku Legia z Pro Junior System nie zarobi nic.



W poprzednim sezonie Legia zajęła w PJS 3. miejsce, za co otrzymała 1 750 000 zł. W roku 2022 stołeczny klub wygrał program, podobnie jak w roku 2020.



Nagrody za PJS:

1. miejsce – 3,25 mln zł

2. miejsce – 2,25 mln zł

3. miejsce – 1,75 mln zł

4. miejsce – 1,25 mln zł

5. miejsce – 750 tys. zł

6. miejsce – 500 tys. zł

7. miejsce – 250 tys. zł



Aktualna klasyfikacja PJS:

1. Zagłębie Lubin – 3472 punkty

2. ŁKS – 2880

3. Jagiellonia Białystok – 2577

4. Ruch Chorzów – 2468

5. Piast Gliwice – 1817

6. Puszcza Niepołomice – 1778

7. Korona Kielce – 1440

---

8. Radomiak Radom – 1350

9. Stal Mielec – 885

10. Warta Poznań – 553

11. Raków Częstochowa – 529

12. Widzew Łódź – 433

13. Cracovia – 296

14. Śląsk Wrocław – 0

15. Legia Warszawa – 0

Lech Poznań – 0

Pogoń Szczecin – 0

Górnik Zabrze – 0