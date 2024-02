Karbownik i Gutkowski mistrzami Polski seniorów!

Trzy medale mistrzostw Polski seniorów w pięcioboju nowoczesnym, zdobyli zawodnicy Legii Warszawa. Zawody dziś zakończyły się w Zielonej Górze. Wspaniały występ w dzisiejszym pływaniu (czas 2:14.75 min.) oraz laser-run (11:33.41 min.) pozwolił Małgorzacie Karbownik odrobić niewielkie straty po dwóch pierwszych konkurencjach i zdobyć złoty medal mistrzostw Polski. Złoty medal wywalczył także Łukasz Gutkowski , a brąz zdobył Daniel Ławrynowicz . Karbownik uzyskała 1432 punkty i o dwa wyprzeziła Annę Maliszewską i aż o 28 - byłą zawodniczkę Legii, Oktawię Nowacką, która była pierwsza, po pierwszym dniu rywalizacji. Małgorzata uzyskała 258 pkt. w szermierce (20 wygranych pojedynków, 2. miejsce w konkurencji), 286 pkt. w jeździe konnej (9. miejsce), 281 pkt. w pływaniu (1. miejsce) oraz 607 pkt. w laser-run (1. miejsce). Łukasz Gutkowski zwyciężył z 1536 punktami na koncie i miał sporą przewagę nad drugim, Sebastianem Stasiakiem. Łukasz miał 3. wynik w szermierce (256. pkt., 33 wygrane pojedynki), 1. miejsce w jeździe konnej (300 pkt.), 2. miejsce w pływaniu (2:03.41 min.) oraz czwarte w laser-run (10:24.77 min.). Daniel Ławrynowicz był czwarty, ale trzeci wśród Polaków, bowiem w zawodach startowali również pięcioboiści z Niemiec i Litwy. Daniel uzyskał 1509 pkt. Miał 10. wynik w szermierce (26 wygranych pojedynków, 228 pkt.), 4. miejsce w jeździe konnej (293 pkt.), 4. miejsce w pływaniu (2:04.79 min.) oraz najlepszy wynik w laser-run (10:13.08 min.). Były to ostatnie mistrzostwa Polski z jazdą konną jako jedną z konkurencji pięcioboju nowoczesnego. Od kolejnych, zastąpiona zostanie ona przez tor przeszkód. Wyniki legionistów: Kobiety: 1. Małgorzata Karbownik, 8. Maja Biernacka, 11. Michalina Wierzba, 21. Olga Cisek, 24. Pola Wolska Mężczyźni: 1. Łukasz Gutkowski, 3. Daniel Ławrynowicz, 18. Igor Radomyski

