Koszykówka

Juniorzy Legii bez awansu do półfinałów MP U-19

Niedziela, 4 lutego 2024 r. 14:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Juniorzy koszykarskiej Legii Warszawa niestety nie zdołali wywalczyć awansu do turnieju półfinałowego mistrzostw Polski. Podopieczni Tomasza Wakulskiego po wyraźnej wygranej w sobotnim spotkaniu z Lublinianką, w dzisiejszym meczu decydującym o awansie, przegrali 81:88 z gospodarzem turnieju, UKS-em 27 Katowice.



Katowiczanie wypracowali sobie 8-punktową przewagę już w pierwszej kwarcie i nie oddali prowadzenia do końca spotkania. Najlepszym zawodnikiem UKS-u był Wojciech Jagiełło, który w zespole z Górnego Śląska zagrał 40 minut i zdobył 36 punktów (5/8 za 3 pkt.), a także zaliczył 12 asyst i 11 zbiórek. W barwach Legii 30 punktów zdobył Antoni Siewruk (11/26 z gry, w tym 4/15 za 3 pkt.).



03.02.2024, Katowice: Profbud Legia warszawa 113:55 (30:5, 29:18, 25:17, 29:15) Lublinianka KUL Basketball Lublin

Legia: Julian Dąbrowski 22 (1), Janusz Ratowski 17 (1), Antoni Siewruk 14 (1), Kamil Kisiel 12, Jakub Gomółka 9 (1), Eryk Frużyński 8, Bartosz Kurowski (k) 7, Błażej Czapla 7 (1), Franciszek Heymer 3 (1), Wojciech Jasiewicz 0

trener: Tomasz Wakulski



Lublinianka: Nikita Boroday 18 (2), Piotr Glonek 16 (1), Wiktor Karasiński 7 (1), Marcin Mocarski 6, Maksymilian Siwik 2, Patryk Paździor 2, Paweł Marzec 2, Antoni Futrzyński 2, Maksymilian Rafalski 0, Michał Perkowski 0, Jakub Jaruga 0, Mateusz Bielecki -.

trener: Aleksander Mrozik, as. Rafał Ziemoląg



Sędziowie: Michał Cieśla, Magdalena Kołeczko ; Komisarz: Karina Nowotna



04.02.2024, Katowice: UKS 27 Katowice 88:81 (25:17, 24:23, 23:23, 16:17) Profbud Legia Warszawa

UKS: Wojciech Jagiełło (k) 36 (5), Mateusz Frąc 21 (3), Bartosz Folga 12, Łukasz Łaski 9 (2), Wiktor Dulian 6, Mateusz Pluta 4, Mikołaj Olma 0, Bartosz Szklarski 0, Taras Vorobei -, Tymoteusz Czesak -, Kamil Binkiewicz -, Krzysztof Porwit -.

trener: Jacek Wróblewski, as. Marcin Lichtański



Legia: Antoni Siewruk 30 (4), Janusz Ratowski 11, Jakub Piętowski 9 (2), Kacper Gawroński 6 (2), Bartosz Kurowski (k) 6, Błażej Czapla 6, Julian Dąbrowski 6, Kamil Kisiel 5 (1), Jakub Gomółka 2, Franciszek Heymer 0, Eryk Frużyński 0, Wojciech Jasiewicz -.

trener: Tomasz Wakulski



Sędziowie: Michał Cieśla, Piotr Wojciechowski ; Komisarz: Karina Nowotna



Pozostałe wyniki:

Lublinianka KUL Basketball Lublin 80:95 UKS 27 Katowice



Końcowa klasyfikacja:

1. Tauron UKS 27 Katowice

--

2. Profbud Legia Warszawa

3. Lublinianka KUL Basketball Lublin