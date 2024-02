Wojciech Kamiński zwolniony z Legii!

Pod wodzą Kamińskiego Legia zdobyła srebrny medal mistrzostw Polski w sezonie 2021/22, awansując w tych rozgrywkach do ćwierćfinału FIBA Europe Cup. W minionym sezonie Legia zajęła miejsce czwarte. W obecnym legioniści mają bilans 11-9 i są w grze o ćwierćfinał FIBA Europe Cup.

KAMIL - 3 godziny temu, *.com.pl o miesiąc za późno ale to jeszcze można uratować jak przyjdzie trener z inną wizją myślą chyba że nie będą ryzykować i postawią na Vidina a i może zawodnicy się odblokują bo może mieli też dość Kamyka i dlatego ta gra tak beznadziejenie wyglądała i ciągle sfrustrowani chodzili po boisku odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl z racji, ze ogladam wiekszosc meczow od poczarku sesonu to najlepszy mecz zagralismy w kwalifikacjach do bcl. Pozniej z kazdym meczem nasi kossykarze wygladali coraz gorzej. Ponitka zaczal grac jakby dostal rozwolnienia, a holman jakby stracil rozum. Takze absolutnie bez żalu. zegnamy kamyka. bye bye. odpowiedz

Czas na mŁode pokolenie...i tyLko nie lenie. - 3 godziny temu, *.02.net No wreście kończy sie rozdział polskiej komunistycznej myśli sxkoleniowej, czas znaleś ambitnego trenera młodego pokoLenia z kraju gdzie k0sz gra 1 skrzypce! odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl w końcu, chyba wszyscy fani kosza na to czekali. gra bez ładu i bez składu, potrncjał koszykarzy nie wykorzystywany. Brawo zarząd !!! odpowiedz

Egon - 4 godziny temu, *.waw.pl Popiołek chyba tymczasowo.

Oby wreszcie przyszedł do Legii trener, który będzie chiał mieć w drużynie centra z prawdziwego zdarzenia, będzie umiał go odpowiednio wykorzystać w meczach, jak również wykorzystać odpowiednio szerszą rotację.

Hutr - 4 godziny temu, *.aster.pl Doc Rivers zaraz będzie znów do wziecia! odpowiedz

Drożyzna Miodulskiego - 4 godziny temu, *.98.76 Alleluja! odpowiedz

Syn Trenera - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Wreszcie dosyć tej żenady, szkoda że tak późno sezon za późno .. odpowiedz

kazek 2 - 4 godziny temu, *.media.pl jaka szkoda odpowiedz

FI(L)IP - 4 godziny temu, *.voo.be Poza wynikami, nie śledzę za bardzo legijnego kosza. Dla mnie duża niespodzianka. odpowiedz

