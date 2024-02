Marek Kania drugi w Quebec! Kończy sezon PŚ na 7. miejscu

Panczenista Legii Warszawa, Marek Kania stanął dziś na podium w Pucharze Świata w kanadyjskim Quebec, w wyścigu na 500 metrów! Legionista z czasem 34,69 sekundy zajął drugie miejsce i awansował w klasyfikacji generalnej na 7. miejsce. Na miejscu siódmym Marek zakończył ten sezon PŚ na 500 metrów, awansując znacznie w klasyfikacji generalnej (wczoraj 43 pkt., dziś 54 pkt.) dzięki świetnym występom w dwóch ostatnich wyścigach. W dzisiejszym wyścigu zwyciężył Amerykanin, Jordan Stolz, do którego Marek stracił 0,33 sekundy. Wyniki na 500m w Quebec: 1. Jordan Stolz (USA) 34,36s 2. Marek Kania 34,69s 3. Piotr Michalski 34,72s 4. Yuma Murakami (Japonia) 34,81s 5. Laurent Dubreuil (Kanada) 34,81s 6. Wataru Morishige (Japonia) 34,89s 7. Cooper Mcleod (USA) 34,89s 8. Jun-Ho Kim (Korea) 34,93s 9. Damian Żurek 34,96s 10. Min-Kyu Cha (Korea) 34,99s Klasyfikacja generalna PŚ (500m) w sezonie 2023/24: 1. Wataru Morishige (Japonia) 483 pkt. 2. Laurent Dubreuil (Kanada) 466 pkt. 3. Yuma Murakami (Japonia) 449 pkt. 4. Jordan Stolz (USA) 375 pkt. 5. Jun-Ho Kim (Korea) 366 pkt. 6. Tatsuya Shinhama (Japonia) 360 pkt. 7. Marek Kania 330 pkt. 8. Damian Żurek 318 pkt. 9. Janno Botman (Holandia) 306 pkt. 10. Yudai Yamamoto (Japonia) 295 pkt.

