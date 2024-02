Kania ze złotym medalem PŚ w sprincie drużynowym

Wczoraj tuż przed godziną 23 w Kanadzie, zakończyły się sprinty drużynowe w ramach zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Panczenista naszego klubu, Marek Kania przyczynił się do wygranej Polaków i zdobycia przez naszą drużynę złotego medalu. W drużynie sprinterów, oprócz legionisty startowali również Piotr Michalski i Damian Żurek. Były to ostatnie w tym sezonie zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Marek Kania w Quebec, oprócz złota w sprincie drużynowym, wywalczył także srebrny medal w drugim wyścigu na 500 metrów. Za dwa tygodnie, w dniach 15-18 lutego, w Calgary rozegrane zostaną mistrzostwa Świata na dystansach. Klasyfikacja końcowa: 1. Polska 1:18.71 min. 2. Norwegia 1:18.80 min. 3. USA 1:18.81 min. 4. Chiny 1:19.64 min. 5. Holandia 1:19.76 min. 6. Niemcy 1:20.95 min. 7. Kazachstan 1:22.69 min. 8. Finlandia 1:23.17 Kanada dyskwalifikacja

Seba - 40 minut temu, *.103.37 Brawo!!! odpowiedz

