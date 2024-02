Terminarz amp futbolistów Legii w sezonie 2024

Poniedziałek, 5 lutego 2024 r.

Ustalony został terminarz rozgrywek amp futbol ekstraklasy na sezon 2024, w których wystartuje zespół Legii Warszawa. Rozgrywki rozpoczną się w weekend 2-3 marca, kiedy rywalizacja będzie miała miejsce we Wrocławiu. Turniej w Warszawie rozegrany zostanie w dniach 26-27 października. Będzie to jednocześnie ostatni turniej sezonu. W tym roku do ligi dołączył Radomiak Radom, a także Pokrova Lwów.



W rozgrywkach wystartuje 8 zespołów: Legia Warszawa, Wisła Kraków, TSP Kuloodporni Podbeskidzie Bielsko-Biała, Śląsk Wrocław, Stal Rzeszów, RKS Radomiak, Warta Poznań i Pokrova Lwów.



Terminarz amp futbol ekstraklasy na sezon 2024:

2-3 marca: Wrocław

11-12 maja: Rzeszów

22-23 czerwca: Radom

31 sierpnia - 1 września: Kraków

28-29 września: Bielsko-Biała

12-13 października: Poznań

26-27 października: Warszawa