Pierwszy trening Zyby, nieobecny Jędrzejczyk

Poniedziałek, 5 lutego 2024 r. 16:28 Woytek, źródło: Legionisci.com

W poniedziałek w samo południe Legia Warszawa rozpoczęła przygotowania do piątkowego meczu z Ruchem Chorzów. W treningu wzięło udział 20 zawodników z pola i 4 bramkarzy. Na boisku zabrakło Artura Jędrzejczyka, który jest przeziębiony, ale od jutra powinien być gotowy do treningu.



Choć termometry za oknem wskazywały ponad 5 stopni na plusie, to potężny wiatr, z którym zmagali się na boisku zawodnicy, potęgował uczucie zimna. Zanim piłkarze wybiegli na boisko, tradycyjnie przez kilkadziesiąt minut pracowali w siłowni.



Fotoreportaż z treningu - 37 zdjęć Woytka









Oprócz "Jędzy" i kontuzjowanego Jurgena Celhaki w zajęciach nie uczestniczyli młodzi: Jakub Żewłakow, Wojciech Urbański i Jakub Adkonis, którzy byli z zespołem na zgrupowaniu w Turcji. Z Krzyszofem Dowhaniem i Arkadiuszem Malarzem ćwiczyli natomiast młodzi bramkarze Jakub Zieliński i Wojciech Banasik.



Były to pierwsze wspólne zajęcia dla Qendrima Zyby, który w piątek został zawodnikiem Legii. Reprezentant Kosowa uważnie podpatrywał ćwiczone rozwiązania taktyczne, które pochłonęły większość treningu. Piłkarze formacjami doskonalili przesuwanie się i kończenie akcji strzałami. We wtorek i środę treningi zaplanowane są na godz. 11:30, a dzień przed meczem na godz. 13.



Spotkanie Ruch Chorzów - Legia Warszawa odbędzie się w piątek, 9 lutego o godz. 20:30 na Stadionie Śląskim.