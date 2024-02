U-15: Powołania dla legionistów

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 15 Marcin Włodarski ogłosił listę zawodników powołanych na lutowe zgrupowanie. W jego ramach "biało-czerwoni" rozegrają towarzyski dwumecz z Włochami (20 lutego, 14:30) i (22 lutego, 11:00). W kadrze znalazło się trzech legionistów: defensywny pomocnik Piotr Bartnicki, jak również środkowi obrońcy: Bartosz Korżyński i Oskar Krakowiak. Lista powołanych zawodników: Piotr Bartczak (Lech Poznań), Piotr Bartnicki (Legia Warszawa) , Kacper Berkowski (Zagłębie Lubin), Kuba Bochniarz (Zagłębie Lubin), Philip Buchta (Eintracht Frankfurt, Niemcy), Kacper Cecuła (Stal Rzeszów), Karol Góralczyk (Raków Częstochowa), Adam Hanćko (Korona Kielce), Kuba Horoszczak (FC Bayern München, Niemcy), Dominik Kleczewski (Śląsk Wrocław), Aleksander Klimkiewicz (Zagłębie Lubin), Bartosz Korżyński (Legia Warszawa) , Oskar Krakowiak (Legia Warszawa) , Maciej Kucharski (Śląsk Wrocław), Adrian Lis-Zieliński (Club Atlético de Madrid, Hiszpania), Bartosz Okólski (Beniaminek Krosno), Patryk Prajsnar (Lech Poznań), Patryk Szuba (Warta Poznań), Bartosz Szywała (Śląsk Wrocław)

