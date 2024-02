U-15: Polska 1-1 Włochy. Grali legioniści

Prowadzona przez Marcina Włodarskiego reprezentacja Polski do lat 15 zremisowała 1-1 (0-0) w swoim pierwszym z dwóch meczów towarzyskich z Włochami. 53 minuty spędził na murawie legionista, Oskar Krakowiak, natomiast Piotr Bartnicki zszedł z boiska w 74. minucie. Kolejne spotkanie odbędzie się 22 lutego o godz. 11:00. Włochy 1-1 (0-0) Polska Marcello Fugazzola 49 - Kacper Berkowski 50 Włochy: 1. Tommaso Mazzi - 2. Edoardo Evangelista, 5. Djibril Diallo, 6. Edoardo Rocchetti, 3. Jacopo Del Fabro - 7. Marcello Fugazzola (61, 17. Giovanni Bruno), 8. Gioele Giammattei, 4. Pietro Stocco (61, 20. Nana Jeffrey Baffoh), 10. Samuele Pisati, 11. Onoguekhan Elimoghale (80, 21. Filippo Russo) - 9. Kevin Fustini (72, 19. Tommaso Casagrande) Polska: 12. Kuba Bochniarz - 16. Adrian Lis-Zieliński, 5. Kacper Cecuła, 14. Oskar Krakowiak (53, 18. Bartosz Okólski) - 2. Piotr Bartnicki (74, 13. Mikołaj Opyd), 8. Patryk Prajsnar, 7. Philip Buchta (16, 19. Aleksander Klimkiewicz), 17. Adam Hanćko (41, 4. Patryk Szuba), 10. Bartosz Szywała - 20. Kacper Berkowski, 9. Maciej Kucharski żółte kartki: Cecuła, Lis-Zieliński, Prajsnar Grano 2x40 minut.

