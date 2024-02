Koszykówka

Zapowiedź meczu z Arką Gdynia

Sobota, 10 lutego 2024 r. 15:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W niedzielę koszykarze Legii udadzą się do Gdyni na ligowe spotkanie z Arką. Nasz zespół po raz drugi będzie prowadzony przez Marka Popiołka, i walczyć będzie o dwunaste ligowe zwycięstwo. Arkowcy, choć zajmują odległe miejsce w ligowej tabeli, na pewno tanio skóry nie sprzedadzą, bowiem każda wygrana przybliża ich do utrzymania w Orlen Basket Lidze.



O tym, że potrafią być groźni nawet dla najmocniejszych zespołów naszej ligi, przekonała się przed dwoma tygodniami Stal Ostrów, która uległa w Trójmieście. Zespół z Trójmiasta znacznie różni się od tego, który w pierwszej rundzie przyjechał do hali na warszawskim Bemowie. Wobec słabych wyników drużyny opartej w stu procentach na Polakach, zdecydowano się na pozyskanie graczy zagranicznych, którzy wnoszą wiele do gry.



Łącznie w kadrze Arki znajduje się trzech obcokrajowców. Tym, który przybył tu jako pierwszy jest serbski skrzydłowy, znany już z występów w naszej lidze przed rokiem, kiedy reprezentował Twarde Pierniki Toruń - Stefan Kenić. Zawodnik na parę tygodni wypadł z gry z powodu kontuzji, a średnio notuje 6,3 pkt. i 2,6 zb. w ciągu 20 minut na parkiecie. W drugiej połowie listopada w zespole zadebiutował Bryce Alford - amerykański obwodowy, mogący grać na pozycjach 1-2, który w minionym sezonie z powodzeniem występował w Zastalu. W gdyńskim zespole gra średnio 28 minut i notuje 14,8 pkt. oraz 3,7 as. Na początku stycznia klub pozyskał 27-letniego Setha LeDaya - mierzącego 201 cm podkoszowego. Obecne rozgrywki rozpoczął w szwedzkim Jamtland Basket (śr. 15,4 pkt. i 9,8 zb.), a wcześniej występował w Kosowie (Sigal Prisztina), na Litwie (BC Szawle), Węgrzech (Hubner Nyiregyhaza), Szwecji (Sodertalje), Luksemburgu (Sparta Bertrange) i Chorwacji (KK Velika Gorica). W Arce zagrał jak na razie w pięciu spotkaniach, w których zdobywa średnio 13,8 pkt. oraz notuje aż 10,6 zbiórki oraz 1,2 bloku - a wszystko to w ciągu niespełna 29 minut spędzanych na boisku.



Sporym osłabieniem zespołu było odejście w trakcie rozgrywek do Kinga Szczecin - Przemysława Żołnierewicza. Wcześniej stanowił bardzo ważny punkt drużyny. Liderem zespołu, oprócz Alforda, jest z pewnością Andrzej Pluta. Co widać było przede wszystkim, gdy zawodnik ten musiał pauzować z powodu kontuzji. Pluta jest najlepszym strzelcem Arki - zdobywa 17,4 pkt., ma na swoim koncie także 5,4 asysty i bardzo dobry rzut z dystansu (34 procent za 3). Na pewno ważną rolę w Arce odgrywa były zawodnik Legii, Grzegorz Kamiński, który obecnie zdobywa 10,7 pkt. na mecz. Choć wydawało się, że w zespole pokroju Arki, będzie mógł pochwalić się jeszcze lepszymi indywidualnymi statystykami. O ile w pierwszym meczu zawodnik był podwójnie zmotywowany, by pokazać, że trener Kamiński mylił się, oceniając jego przydatność do Legii (w sezonie ubiegłym), to tym razem tego dodatkowego bodźca może zabraknąć - wszak trener Kamiński w Legii już nie pracuje. Choć oczywiście nikt nie ma wątpliwości, że zawodnik zwyczajnie będzie robił wszystko, by to jego obecny klub zwyciężył.



W pewnym momencie sezonu, wydawało się, że poza składem Arki jest już doświadczony, 37-letni Bartłomiej Wołoszyn. Jak się okazało, zawodnik pomimo rozbieżnej wizji z trenerem, nie obraził się na swoją rolę i nadal widzi się w rotacji arkowców. - To trochę jak w małżeństwie, jeżeli się mówi tak, to mimo tych gorszych momentów, do końca będę się starał się robić wszystko, by ten zespół wyglądał jak najlepiej - mówił niedawno zawodnik.



W zespole Arki, w którym młodzi Polacy odgrywają bardzo ważne role, nie można zapominać o tak ważnych postaciach, jakimi są w ekipie z Trójmiasta - Jakub Szumert oraz Maksymilian Wilczek. Obaj grają najczęściej na tej samej pozycji (4 lub 3) i potrafią przysporzyć sporo kłopotów obronie rywali.



Legia w środę wygrała na wyjeździe trudne spotkanie ze Sportingiem, w którym na ławce debiutował tymczasowy szkoleniowiec - Marek Popiołek. Legia po słabej pierwszej połowie, w której brakowało jej energii w grze obronnej, po przerwie wykazała się mądrością. Przede wszystkim wymuszała przewinienia rywali, przez co kolejni czołowi zawodnicy tej drużyny przedwcześnie kończyli swój udział w spotkaniu. I po 53 punktach straconych w pierwszych 20 minutach, po zmianie stron rywale zdobyli ich tylko 33. Na parkiecie dość niespodziewanie pojawił się Michał Kolenda, więc prawdopodobnie będziemy go mogli zobaczyć również podczas meczu z Arką. Cieszy na pewno coraz lepsza organizacja gry Jacksona, który świetnymi podaniami odnajduje kolegów z drużyny. Pozostaje wierzyć, że do najwyższej formy wróci Aric Holman, który w ostatnich spotkaniach nie prezentuje tej energii po obu stronach parkietu, z której znany był przez ostatnich 12 miesięcy.



Legioniści do Warszawy wrócili dopiero w czwartek bardzo późnym wieczorem (tuż przed północą). Tymczasem już w sobotę nasz zespół czeka podróż do Trójmiasta, gdzie przyjdzie im walczyć o ligowe punkty. Zmęczenie z pewnością może dawać się we znaki, ale nikt w klubie nie zamierza szukać usprawiedliwień - w niedzielę na parkiecie liczy się dla nas tylko zwycięstwo.



Legia wygrała siedem ostatnich meczów z Arką. W tym trzy rozgrywane w gdyńskiej hali. Po raz ostatni arkowcy wygrali mecz z Legią 17 listopada 2019 roku, kiedy zwyciężyli 81:66. Wierzymy, że nasz zespół przedłuży zwycięską serię z ekipą z Trójmiasta i w dobrych nastrojach uda się parę dni później na turniej finałowy Pucharu Polski do Sosnowca.



Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:30 w Polsat Plus Arenie Gdynia. Bezpośrednią transmisję będzie można zobaczyć na platformie Emocje.TV.



KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA ARKA GDYNIA

Liczba wygranych/porażek: 5-15

Liczba wygranych/porażek u siebie: 4-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,3 / 92,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,2%



Skład: Bryce Alford, Kacper Gordon (rozgrywający), Andrzej Pluta, Kacper Marchewska, Szymon Kołakowski (rzucający), Grzegorz Kamiński, Seth LeDay Stefan Kenić, Maksymilian Wilczek, Bartłomiej Wołoszyn, Jakub Szumert, Nikodem Czoska (skrzydłowi), Adrian Bogucki, Adam Hrycaniuk, Maciej Nagel (środkowi)

trener: Wojciech Bychawski, as. Krzysztof Roszyk, Bartosz Sarzało, Roman Tymański



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Grzegorz Kamiński, Stefan Kenić, Seth Leday, Adam Hrycaniuk.



Najwięcej punktów: Andrzej Pluta 278 (śr. 17,4), Adrian Bogucki 297 (14,9), Grzegorz Kamiński 216 (10,8), Bryce Alford 178 (14,8), Seth LeDay 69 (13,8).



Ostatnie wyniki: GTK (w, 73:84), Spójnia (d, 86:96), Śląsk (w, 88:79), Stal (w, 89:79), King (d, 84:103), Legia (w, 87:67), Anwil (w, 97:66), Twarde Pierniki (d, 83:79), Start (w, 98:88), Trefl (d, 72:92), Zastal (d, 86:81), Sokół (d, 115:118), Dziki (w, 83:81), MKS (d, 82:104), Czarni (d, 67:84), GTK (d, 100:87), Spójnia (w, 91:54), Śląsk (d, 78:117), Stal (d, 102:95), King (w, 91:73).



Ostatnie mecze obu drużyn:

28.10.2023 Legia Warszawa 87:67 Arka Gdynia

20.04.2023 Legia Warszawa 90:61 Arka Gdynia

23.12.2022 Arka Gdynia 81:83 Legia Warszawa

27.12.2021 Arka Gdynia 70:88 Legia Warszawa

04.09.2021 Legia Warszawa 79:59 Arka Gdynia

23.01.2021 Arka Gdynia 83:92 Legia Warszawa

08.10.2020 Legia Warszawa 76:69 Arka Gdynia

17.11.2019 Arka Gdynia 81:66 Legia Warszawa

12.05.2019 Arka Gdynia 94:75 Legia Warszawa (play-off)

09.05.2019 Legia Warszawa 100:94 Arka Gdynia (play-off)

07.05.2019 Legia Warszawa 97:91 Arka Gdynia (play-off)

04.05.2019 Arka Gdynia 109:87 Legia Warszawa (play-off)

02.05.2019 Arka Gdynia 79:75 Legia Warszawa (play-off)

03.02.2019 Legia Warszawa 78:85 Arka Gdynia

20.10.2018 Arka Gdynia 79:69 Legia Warszawa

07.02.2018 Arka Gdynia 90:78 Legia Warszawa

07.10.2017 Legia Warszawa 76:87 Arka Gdynia



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 21-13

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 7-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,1 / 81,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 50,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,5%



Skład: Marcel Ponitka, Loren Jackson, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Marek Popiołek, as. Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Marcel Ponitka, Christian Vital, Raymond Cowels, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 342 (śr. 19,0), Aric Holman 284 (14,9), Raymond Cowels 235 (śr. 11,8), Michał Kolenda 192 (10,1), Marcel Ponitka 203 (10,2), Loren Jackson 36 (18,0).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69), Patrioti Levice (d, 74:63), Sokół Łańcut (d, 87:78), CSM Oradea (w, 93:74), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:103), GTK Gliwice (d, 83:81), Bahcesehir Stambuł (w, 100:90), Śląsk Wrocław (d, 82:98), Jonava (d, 111:72), King Szczecin (d, 89:96), Anwil Włocławek (w, 74:76), Start Lublin (d, 75:92), Zastal Zielona Góra (w, 71:92), Sporting Lizbona (d, 93:84), Dziki Warszawa (w, 96:86), Czarni Słupsk (d, 94:84), Bahcesehir Stambuł (d, 66:77), Spójnia Stargard (d, 89:78), Cbet Jonava (w, 77:101), Stal Ostrów Wlkp. (d, 88:96), Sporting Lizbona (w, 86:99).



Termin meczu: niedziela, 11 lutego 2024 roku, g. 15:30

Adres hali: Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 8 (Polsat Plus Arena Gdynia)

Pojemność hali: 4010 miejsc

Cena biletów: 15 zł (ulgowe) oraz 30 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV