Wyjazdy kibiców Legii do Chorzowa

Środa, 7 lutego 2024 r. 10:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

9 lutego Legia Warszawa zagra z Ruchem Chorzów na Stadionie Śląskim. Po raz ostatni legioniści gościli na tym obiekcie w listopadzie 2008 r. na meczu z Ruchem oraz w listopadzie 2007 roku na meczu z Polonią Bytom. Wyjazd ten odbył się jednak na zakazie, więc na trybunach znalazło się tylko 500 legionistów. Nie wywiesili flag, za to wszyscy ubrani byli w jednakowe koszulki "diffidato per tutta la vita" ("całe życie na zakazie"). Teraz w sektorze gości na zadaszonym już Stadionie Śląskim zasiądzie ponad 4000 osób. Ruch natomiast sprzedał ok. 25000 wejściówek na piątkowe spotkanie.