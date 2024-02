Norweska policja zakazuje kwaterowania Polaków w Molde. Klub nie wpuści na trybuny

Fani Legii zostali ukarani zakazem wyjazdowym na pięć meczów europejskich pucharów za spotkanie z Aston Villą w Birmingham, gdzie nie zostali wpuszczeni na Villa Park. Kilkudziesięciu kibiców zatrzymanych po meczu w Birmingham zostało postawionych na początku stycznia przed sądem w Wielkiej Brytanii i wszyscy zostali uznani za niewinnych stawianych im czynów. Teraz norweska policja w obawie przed przyjazdem kibiców z Łazienkowskiej zaczęła nękać hotelarzy z Molde i nakazywać im anulowanie rezerwacji dokonanych przez Polaków. Ponadto klub Molde FK robi wszystko, by żaden Polak nie mógł obejrzeć meczu z trybun. Kibice będą musieli przy wejściu okazać dokument tożsamości.

Komentarze (22)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kondziu - 14 minut temu, *.t-mobile.pl Tolerancja, równość, czy rasizm działają przecież tylko w jedną stronę nie bądzcie naiwni. Nikt z tym szkalowaniem Polaków nic nie zrobi, a to wszystko przez polskojęzycznych POlityków jakich wybieracie od lat nastu. odpowiedz

Matt - 18 minut temu, *.orange.pl Jeśli sprawę rozpatrywać fragmentarycznie, to teoretycznie wszystko jest prawie zgodne z prawem - mamy zakaz, są konsekwencje. Wszystko jednak zaczęło się w Holandii i od tamtej pory mamy do czynienia z reakcją łańcuchową byle uwalić Legię. Nie jestem zwolennikiem chuligaństwa, ale dla mnie ta sprawa nie ma z tym za wiele wspólnego. Zgadzam się z przedmówcami. Jeśli sprawa dotyczyłaby Żydów, Ukraińców, Niemców, Anglików itd. to byłby raban na cały świat. odpowiedz

STO(L)ICA - 19 minut temu, *.centertel.pl Kur****stwo po całości !!!!!

123 *** psy !!!! odpowiedz

F10D0R - 33 minuty temu, *.02.net Ciekawy jestem jak jakikolwiek zakaz bazujacy na narodowosci ma sie do poszanowania podstawowych praw czlowieka i ogolnopojetej rownosci ludzkiej. Nie jestem prawnikiem ale ciezko uwierzyc ze w tych czasach takie metody zapobiegawcze sa stosowane i jednoczesnie legalne. odpowiedz

dave - 35 minut temu, *.chello.pl Z jednej strony można mówić o naruszeniu praw człowieka itd, i co z osobami, które nie będą szły na mecz, a lecą w innych sprawach, ale z drugiej oni po prostu egzekwują zakaz, nie możecie wejść i was nie wpuścimy, a nie tak jak u nas, żę mimo zakazu i tak wchodza, bo mają układy albo ktoś ma to gdzieś i ni sprawdza, a potem zadymy i dziwnym trafem okazuje się, że stoją za tym osoby z zakazami. W Anglii też musieli "swoje" zrobić i teraz zdziwienie. odpowiedz

borsuk - 43 minuty temu, *.centertel.pl Tak wyglądają te "wolne narody" w Europie? Jak im policja każe chodzić z pampersem na łbie to też się zgodzą? Śmiech na sali. Wikingowie się w grobach przewracają. odpowiedz

Maik83 - 43 minuty temu, *.centertel.pl segregacja rasowa odpowiedz

antykomuna - 47 minut temu, *.vectranet.pl Dowodów na bezprawie europedofilów jest aż nadto. Polacy powinni orać eurokomunę na wszystkie sposoby a obywateli tych państw gnębić gdziekolwiek będą. odpowiedz

Pag - 49 minut temu, *.. Zakaz zakazem, ale widać że Norwedzy są tacy sympatyczni:) odpowiedz

Wyrwikufel - 50 minut temu, *.netfala.pl Nieśmy oświecenie do tego pogańskiego kraju! Rozwalimy to Molde jak kiedyś Wilno. odpowiedz

Kriss - 56 minut temu, *.centertel.pl Wg mnie nie powinno się ich wpuszczać w Warszawie jako Oświęcim odpowiedz

Kriss - 35 minut temu, *.centertel.pl @Kriss: nie Oświęcim tylko w molde - słownik zmienił odpowiedz

dave - 33 minuty temu, *.chello.pl @Kriss: Ale oni zakazu nie maja więc czemu mają nie wejść? odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.77.228 To jest kolejna ewidentna prowokacja! Gdzie jest Europejski Trybunał Praw Człowieka odpowiedz

Jaco - 1 godzinę temu, *.aster.pl Pogański Naród Pogańskie Obyczaje odpowiedz

Zosia - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl 1312 odpowiedz

Eduardo - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Gdzie jest Komisja Europejska??? odpowiedz

Johny - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Eduardo: nie ośmieszaj się..... Norwegia nie należy do Unii Europejskiej. odpowiedz

OE - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Eduardo: Norwegia nie jest członkiem UE jest tylko stowarzyszona. odpowiedz

Dz - 55 minut temu, *.chello.pl @OE: Izrael też nie jest w Ue, a gdyby to samo działo się wobec kibiców jakiegoś hapoelu w Warszawie to te wszystkie pseudo instytucje europejskie by podniosły lament odpowiedz

Tyle jeszcze wyjazdów z zakazami - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl A jeżeli lecę w sprawach służbowych też mi anulują jak się dopatrzą? Otake jewrope my śnili. odpowiedz

Grzesiek85 - 2 godziny temu, *.102.198 Wolność równość tolerancja. Europa naszych marzeń. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.