Mecz Ruch - Legia na YouTube

- Udostępniając mecz pierwszej kolejki w nowym roku na YouTube przypominamy kibicom, że zima się skończyła i wracają ich ulubione rozgrywki. Starcie Ruchu z Legią na Stadionie Śląskim to będzie świetna wizytówka PKO Bank Polski Ekstraklasy, nie tylko dla tych, którzy tęsknili, ale także dla tych, którzy mieliby w naszej lidze dopiero się zakochać. Stadion pełen kibiców, dwie marki i mnóstwo emocji. Zapraszamy! - powiedział Michał Kołodziejczyk, szef redakcji sportowej Canal+.

majusL@legionista.com - 18 minut temu, *.centertel.pl Zajebiscie. Tylko po h.j place abonament w C+ ?? odpowiedz

t - 12 minut temu, *.edu.pl @majusL@legionista.com:

A ja płacę i ciesze się, że więcej kibiców ma możliwość obejrzenia tego meczu. odpowiedz

