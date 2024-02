Co mecz do wygrania bilety

Konkurs Wygraj KOPA - rusza nowa edycja!

Wtorek, 6 lutego 2024 r. 11:02 Redakcja

Ruszamy z kolejną edycją konkursu "Wygraj KOPA"! Od meczu z Ruchem Chorzów przed każdym spotkaniem Legii waszym zadaniem jest wytypowanie różnych zdarzeń nim związanych. Szacujecie frekwencję, zgadujecie o ile minut opóźni się rozpoczęcie meczu, ile minut doliczy sędzia do każdej z połów, a także oczywiście typujecie wynik bramkowy, kto odda więcej strzałów czy pierwszy wykona rzut rożny.



Nagrodą dla najlepszego gracza tradycyjnie będzie oryginalna koszulka Legii Warszawa. Większości z Was zasady są doskonale znane, ale od tego sezonu wprowadziliśmy kilka nowości, które mamy nadzieję uatrakcyjnią zabawę.





Nagrody Rundowe

Wracamy z nagradzaniem najlepszego typera w każdej rundzie. Nagrodą będzie bilet na mecz Legii Warszawa przy Ł3!



Pytanie dodatkowe

Dodaliśmy pytanie o to, kto będzie "Piłkarzem meczu". O tym, który legionista zostaje piłkarzem meczu decydują Wasze głosy w "ocenach legionisty", które przyznajecie po każdym meczu na łamach serwisu.



Bonusowe punkty

Po ostatnim meczu w rundzie przyznamy bonusowe punkty:

a) "Ekspert od kartek" - 5 pkt. dla graczy z najwyższą liczbą punktów za poprawne wytypowanie żółtych i czerwonych kartek;

b) "Fanatyk" - 5 pkt. - dla graczy z najwyższą liczbą punktów za poprawnie wytypowaną frekwencję;

c) "Gwiazda" - 5 pkt. - dla graczy z najwyższą liczbą punktów za poprawne wytypowanie Piłkarzy meczu;

d) "Strzelec wyborowy" - 5 pkt. dla graczy za poprawne wytypowanie sumy liczby goli, jakie Legia strzeli we wszystkich meczach objętych konkursem.

PS. W klasyfikacji przy graczach z najwyższymi w danym momencie punktami dodamy specjalne oznaczenia bonusów.



Odświeżony wygląd

Prezentujemy nowy formularz do wysyłania typów, który będzie zdecydowanie wygodniejszy szczególnie w urządzeniach mobilnych.



Prosimy wszystkich o zapoznanie się z aktualnym REGULAMINEM KONKURSU.



Nagrody główne:

1. miejsce - oryginalna koszulka Legii Warszawa z sezonu 2023/2024

2. miejsce - t-shirt Legii Warszawa, szalik

3. miejsce - t-shirt Legii Warszawa



Już teraz odpowiadajcie na pytania dotyczące meczu z Ruchem.