Kadra Legii na dwumecz z Molde FK

Kadra Legii: Bramkarze 30. Dominik Hładun, 1. Kacper Tobiasz Obrońcy 4. Marco Burch, 55. Artur Jędrzejczyk, 3. Steve Kapuadi, 12. Radovan Pankov, 5. Yuri Ribeiro Pomocnicy 8. Rafał Augustyniak, 21. Jurgen Celhaka, 17. Gil Dias, 22. Juergen Elitim, 27. Josue, 67. Bartosz Kapustka, 33. Patryk Kun, 25. Ryōya Morishita, 26. Filip Rejczyk, 13. Paweł Wszołek, 11. Qëndrim Zyba Napastnicy 28. Marc Gual, 9. Blaz Kramer, 20. Ernest Muci, 7. Tomas Pekhart, 39. Maciej Rosołek

Legia Warszawa zgłosiła kadrę na dwumecz 1/16 finału Ligi Konferencji Europy z Molde FK. W porównaniu do poprzedniej rundy, do składu dołączyli Qëndrim Zyba i Ryōya Morishita. W terminie późniejszym mogą zostać jeszcze zgłoszeni zawodnicy z listy B (młodzieżowcy/wychowankowie). Spotkania rozegrane zostaną 15 lutego o godz. 18:45 w Molde i 22 lutego o godz. 21:00 w Warszawie.

