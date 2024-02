Kadra Molde na dwumecz z Legią

Molde FK zgłosiło kadrę zawodników na dwumecz 1/16 finału Ligi Konferencji Europy z Legią Warszawa, który rozegrany zostanie 15 i 22 lutego. W terminie późniejszym mogą zostać jeszcze zgłoszeni zawodnicy z listy B (młodzieżowcy/wychowankowie). Kadra Molde FK: Bramkarze: 1. Jacob Karlstrøm (Norwegia, 27 lat) 12. Oliver Petersen (Norwegia, 22) Obrońcy: 2. Martin Bjørnbak (Norwegia, 31) 3. Casper Øyvann (Norwegia, 24) 4. Valdemar Lund DEN 20 19. Eirik Haugan (Norwegia, 26) 21. Martin Linnes (Norwegia, 32) 25. Anders Hagelskjær DEN 26 28. Kristoffer Haugen (Norwegia, 29) 31. Mathias Fjørtoft Løvik (Norwegia, 20) Pomocnicy: 7. Magnus Wolff Eikrem NOR (Norwegia, 33) 10. Eric Kitolano (Norwegia, 26) 15. Markus Kaasa (Norwegia, 26) 16. Emil Breivik (Norwegia, 23) 17. Mats Møller Dæhli (Norwegia, 28) 18. Halldor Stenevik (Norwegia, 24) 20. Kristian Eriksen (Norwegia, 28) 24. Johan Bakke (Norwegia, 19) Napastnicy: 5. Eirik Hestad (Norwegia, 28) 8. Fredrik Gulbrandsen (Norwegia, 31) 9. Veton Berisha (Norwegia, 29) trener: Erling Moe (Norwegia)

