Stergios Fotopoulos odchodzi z Legii

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

Farmazonisz Jacku - 3 godziny temu, *.telefonica.de Ale dziad! odpowiedz

stabur - 4 godziny temu, *.orange.pl jego zadania powinien przejąć Paweł Wszołek, w ramach nadgodzin odpowiedz

robochłop - 5 godzin temu, *.orange.pl Coś ta ekipa przybyła razem z Runjaićem -specjalnie lojalna to nie jest...my damy sobie radę,natomiast grek widocznie woli wcinać moussakę blisko rodziny...no i pewnie posmarowali konkretnie... odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.autocom.pl Krzepota byl obecny na tym sparingu bo pracuje w Stali. Chyba mylny trop, zwlaszcza, ze to czlowiek Leśnego. odpowiedz

Wie(L)kopolska - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Ale to są najemnicy. Chwilę wcześniej uspokajał że nigdzie się nie wybiera a tu taka informacja. A spier..alaj do tej Bułgarii... odpowiedz

Fru - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Wie(L)kopolska: pozerzy, fałszywe dz...ki i tyle na co po co gadać takie farmazony i robić z twarzy du..ę?? Nie rozumiem takich ludzi

bardziej taboretów niż ludzi tak po prawdzie. odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.autocom.pl I po to wlasnie powstal dzial calego przygotowania fizycznego z szefem Bibrowiczem zeby takie odejscie nic nie zmienilo w sposobie pracy. Przyjdzie Krzepota, zostanie wdrozony przez szefa i nic sie nie zmieni. Co najwyzej na plus bo Grek czasem zachowywal sie jak idiota podczas meczow. A jak widac, mial w du...ie projekt, ktos sypnal hajsem i teraz bedzie skakal przy linii w innym kraju. Krzyz na droge. odpowiedz

Luk - 5 godzin temu, *.94.229 Czy dobrze pamiętam, że za Krzepoty ledwo dreptali po boisku? odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.autocom.pl @Luk: ale u nas obecnie to Bibrowicz jest odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne, Krzepota gdyby przyszedl to pracowal by zgodnie z konspektem, a nie wymyslal swoj program, tak że bez obaw. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.