Terminarz Legia Ladies na rundę wiosenną

Ustalono daty 11 kolejek, jakie w rundzie wiosennej Legia Ladies rozegrają w III lidze. Runda rozpocznie się w weekend 6-7 kwietnia, wyjazdowym meczem z AKS SMS Łódź. Legionistki zajmują obecnie 3. miejsce w tabeli i tracą 7 punktów do lidera, Diamentów Warszawa Terminarz Legia Ladies na wiosnę 2023/24: 06-07.04. - 12. kolejka - AKS SMS Łódź - Legia Ladies 13-14.04. - 13. kolejka - Legia Ladies - Zamłynie Radom 20-21.04. - 14. kolejka - Forty Piątnica - Legia Ladies 27-28.04. - 15. kolejka - Legia Ladies - Polonia Warszawa 11-12.05. - 16. kolejka - Ekosport Białystok - Legia Ladies 18-19.05. - 17. kolejka - Legia Ladies - Fuks Pułtusk 25-26.05. - 18. kolejka - Vulcan Wólka Mlądzka - Legia Ladies 01-02.06. - 19. kolejka - Diamenty Warszawa - Legia Ladies 08-09.06. - 20. kolejka - Legia Ladies - WAP Warszawa 15-16.06. - 21. kolejka - Rekord Brzeziny - Legia Ladies 22-23.06. - 22. kolejka - Legia Ladies - MUKS Tomaszów Maz. Tabela, wyniki i terminarz III ligi kobiet

Jaco - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl A Legionistki S.A. zagrają jako SWD czy jako Legia Warszawa w pierwszej lidze damskiej? Pierwszy mecz SWD/Legia gra u siebie z Lechem UAM Poznań i fajnie by było obejrzeć to w Warszawie. odpowiedz

