U-17: Polska 4-0 Szwecja. Dwie bramki i asysta Adkonisa

Prowadzona przez Rafała Lasockiego reprezentacja Polski do lat 17 wygrała 4-0 ze Szwecją w pierwszym meczu turnieju towarzyskiego rozgrywanego w Hiszpanii. Dwie bramki zdobył legionista - Jakub Adkonis . Drugą bramkę zdobył dobijając własny niewykorzystany rzut karny. Adkonis zaliczył również asystę przy golu na 1-0 i asystę drugiego stopnia przy golu Michaela Izunwanne. Ponadto całe spotkania zagrali Mateusz Szczepaniak oraz Jan Leszczyński. W kolejnych meczach Polacy zagrają z Czechami (8 lutego) i Norwegią (10 lutego). U-17: Polska 4-0 Szwecja 1-0 - 7' Oskar Pietuszewski 2-0 - 13' Michael Izunwanne 3-0 - 62' Jakub Adkonis 4-0 - 86' Jakub Adkonis Polska: 1. Mateusz Jeleń - 21. Jan Leszczyński, 5. Kacper Potulski, 3. Dawid Szwiec (81, 6. Wojciech Mońka) - 17. Dawid Mazurek (65, 15. Kamil Jakóbczyk), 4. Mateusz Dziewiatowski, 8. Dominik Sarapata, 10. Jakub Adkonis, 7. Mateusz Szczepaniak - 11. Oskar Pietuszewski, 13. Michael Izunwanne żółte kartki: Potulski, Mazurek - Jönsson, Sundgren

