Komentarze (37)

+ dodaj komentarz

dodaj

artic - 09.02.2024 / 23:32, *.t-mobile.pl Ponoć Maciek Rosołek to kuzyn ciotki stryjecznego brata z Wiednia trenera Kostii i dlatego ten wystawia go w wielu meczach a to na 45min.na 37min na 20min.

czasami na 5min.ale wystawia i teraz pytanie po ..ja??? odpowiedz

Żmija - 09.02.2024 / 22:55, *.plus.pl Na farcie, bo Ruch żadnego celnego strzału, gdyby szedł w światło bramki to znów byłaby bramka odpowiedz

WdW - 09.02.2024 / 22:45, *.t-mobile.pl Straszna męczarnia z pierwszoligowcem,ale są malutkie plusiki a mianowicie obrona dała dzisiaj radę,lepiej to wyglądało niż z Augustyniakiem o Jędzy już nie wspomnę,Wszołek forma w tym meczu jak z początku poprzedniej rundy,Kramer dobry mecz no i Japończyk wprowadził troche ruchu na lewej stronie,może coś z niego będzie odpowiedz

RybaSocho - 09.02.2024 / 22:35, *.orange.pl Ten Kozak Maciek nawet w bramkę nie potrafi trafić... Niemal pustą zresztą... Tragedia odpowiedz

Van Hool - 09.02.2024 / 22:06, *.virginm.net Rosolek dalej w formie.Pusta bramka a ten wali obok.Nawet jak bedzie wolnym zawodnikiem to go nikt nie będzie chciał. Oddać go byle gdzie byle dalej od tej drużyny. odpowiedz

wtf - 09.02.2024 / 22:04, *.chello.pl Rosołek i ....wszystko jasne. odpowiedz

To jest ten pupil niemca ech...szklany chyba i RisoooLek?! - 09.02.2024 / 21:58, *.02.net 64′ Zmiana Legia: Marc Gual Maciej Rosołek odpowiedz

Opoor - 09.02.2024 / 21:48, *.t-mobile.pl Sztuką jest prowadzić 0:1 grając taki piach ???? odpowiedz

As - 09.02.2024 / 21:48, *.autocom.pl Japończyk z Jedzą , się tak lubili w Turcji a teraz rezerwa??? odpowiedz

tsubasa - 09.02.2024 / 21:45, *.rogers.com Japończyk nawet na ławke sie nie załapał? odpowiedz

Kanapowy fan - 10.02.2024 / 08:34, *.orange.pl @tsubasa: Nie. Kazali mu biegac po boisku odpowiedz

WdW - 09.02.2024 / 21:37, *.t-mobile.pl Dlaczego my w ogóle nie strzelamy z dystansu tylko pchamy się z tą piłką do bramki na siłę,raz tylko Augustyniak walnął zza pola karnego,w pierwszej rundzie było to samo,dla mnie ta taktyka jest niezrozumiała odpowiedz

Janek - 09.02.2024 / 21:27, *.. Pierwsza połowa dno. Spodziewałem się dużo więcej w meczu z outsiderem. odpowiedz

Michał - 09.02.2024 / 21:22, *.plus.pl Nasi to powinni mieć z 2 lata wakacji bo to co widzę to nie wierzę co gramy z jakimś Ruchem Chorzów. Gdzie po mistrzostwo? odpowiedz

Wolfik - 09.02.2024 / 21:28, *.chello.pl @Michał: Mistrzostwo czego? odpowiedz

Zaczynamy. - 09.02.2024 / 21:21, *.chello.pl Od początku sezonu gramy piach.Brak pomysłu na grę.Źle to wygląda.Zobaczymy co będzie w drugiej połowie. odpowiedz

Darek - 09.02.2024 / 21:19, *.tpnet.pl Kopanina w środku pola. Strzały celne zero. odpowiedz

Rio - 09.02.2024 / 21:19, *.t-mobile.pl Pierwsza połowa to niezła padaka. Zero strzałów na bramkę odpowiedz

Jurek - 09.02.2024 / 21:14, *.inetia.pl Co oni robili w przerwie zimowej? Wszystko wygląda gorzej niż pod koniec rundy jesiennej. Amatorszczyzna. odpowiedz

Pusia - 09.02.2024 / 21:13, *.vectranet.pl Dno i wodorosty…gual i kramer nie istnieją odpowiedz

Dino - 09.02.2024 / 21:10, *.autocom.pl Jak narazie słabo bez szału... odpowiedz

Legionista który nie dotarł - 09.02.2024 / 20:55, *.centertel.pl pomocy, potrzebna fotka z trybuny, z pewnych powodów nie dotarłem, a potrzebuję foto. Wiecie " żeby baba nie gadała" proszę o pomoc odpowiedz

Żmija - 09.02.2024 / 22:51, *.plus.pl @Legionista który nie dotarł :



Hahahahahaha odpowiedz

Klanik - 09.02.2024 / 20:49, *.chello.pl Tutaj oglądamy.

https://youtu.be/oE8v9kfykN8

odpowiedz

jo - 09.02.2024 / 20:39, *.orange.pl Ten Gual to jakaś pomyłka... odpowiedz

Wyrwikufel - 09.02.2024 / 20:18, *.. Dobry skład. Jestem spokojny o wynik Legii. odpowiedz

STROINA - 09.02.2024 / 20:14, *.plus.pl Legia misztrz k*'*a mistrz odpowiedz

Zmarł kibic Legii w pociägu na mecz... - 09.02.2024 / 20:05, *.02.net Spoczywaj w pokoju ducha, Bracie Legionisto. odpowiedz

Dziadek - 09.02.2024 / 20:01, *.100.50 Pomóżcie, jak to włączyć na YouTube.

odpowiedz

KLanik - 09.02.2024 / 21:29, *.chello.pl @Dziadek: WPISZ W TUTUBE

https://youtu.be/oE8v9kfykN8 odpowiedz

exsa - 09.02.2024 / 19:53, *.orange.pl Kiedy wejda "KIBICE "L" " bo zbliza sie nieuchronnie mecz ?!!! odpowiedz

Lemas - 09.02.2024 / 19:53, *.48.64 Dajcie link na YouTube dzięki z góry odpowiedz

Darek - 09.02.2024 / 19:42, *.tpnet.pl Na ławce dwóch nowych, jeden młody,nie wiadomo co się po nich spodziewać. Do tego stary Jędza, drewniany Pekhart i beznadziejny Rosołek. Burch też nic nie grał. Jedna wielka niewiadoma. Słaba ta ławka. Tylko Kapustka daje nadzieję, że jak wejdzie będzie to dobra zmiana. O ile się nie połamie. odpowiedz

Dddd - 09.02.2024 / 19:19, *.. Jak to na YouTube? odpowiedz

Hiszpan - 09.02.2024 / 19:13, *.telnaptelecom.pl Ławki nie ma. Najsłabsza Legia od lat. odpowiedz

Egon - 09.02.2024 / 19:43, *.waw.pl @Hiszpan: Pieniądze w tym sezonie ciągniemy bardzo duże, ale faktycznie personalnie wyglądamy coraz bardziej przeciętnie.

Nie zdziwię się, jeżeli Kuchy za chwilę zamelduje się w pierwszym zespole, bo niby w czym miałby być gorszy od takiego przykładowo Celhaki ?

odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 09.02.2024 / 19:12, *.tpnet.pl Moja 11 .

Hładun

Pankov ... Burch ... Kapuadi

Wszołek ... Augustyniak ... Kapustka ... Ribeiro

Josue ... Kramer ... Gual

LEGIA Mistrz !!!

0:2 odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.