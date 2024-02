Niedźwiedź: Legia była lepsza o jedną bramkę

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Paweł - 10.02.2024 / 08:00, *.com.pl Niewiele zabrakło do 1pkt ale nie oddaliście ani jednego celnego strzału odpowiedz

AdamJ - 10.02.2024 / 00:27, *.chello.pl Polski trenerski odpadek planował wygrać z Legią, ale jest dumny z porażki... życzę ci więcej takich powodów do dumy, "trenerze" Niedźwiedź. odpowiedz

L - 09.02.2024 / 23:49, *.aster.pl Hahaha, "nie wykorzystalismy kilku szans". Niezly cytat jak na mecz, w ktorym nie mieli zadnej szansy, a blisko remisu byli tylko wtedy jak bylo 0-0, bo przy 0-1 blizej bylo 0-3 niz 1-1. Legia 3 dogodne sytuacje do gola (i to wszystkie identyczne), Ruch zadnego zagrozenia = blisko remisu. Blisko to wy jestescie 1 ligi a po lewej stronie macie autostrade. Niedzwiedz i z Widzewem i z Ruchem przegrywa z Legią z latwoscia i zawsze zadowolony. Jeszcze niech Wisle obejmie to wszystkich obskoczy z tym swoim dobrym kierunkiem. Na spadek. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.