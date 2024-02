Fotoreportaż ze Stadionu Śląskiego

4,5 tysiąca kibiców Legii wspieranych licznie przez Zagłębie Sosnowiec dopingowało swoją drużynę podczas pierwszego meczu w rundzie wiosennej. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Chorzowa: Fotoreportaż z meczu - 91 zdjęć Mishki i Woytka

Wyrwikufel - 16 godzin temu, *.. Kuma ktoś o co chodziło ruchowi w tych transach “Legia e-konfidenci” i “Lech Poznań całą Polskę wyjaśniacie, z konfidentami się bujacie” ? odpowiedz

realista - 10.02.2024 / 11:43, *.t-mobile.pl raczej 3000 kibiców Legii wspieranych licznie przez Zagłębie Sosnowiec odpowiedz

