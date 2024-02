Ribeiro: Dobrze przygotowaliśmy się do meczu

Sobota, 10 lutego 2024 r. 10:54 źródło: Legia Warszawa

- Wiedzieliśmy, że czeka nas trudny mecz, ale wiedzieliśmy też co robić na boisku i wywozimy stąd trzy punkty - powiedział po spotkaniu z Ruchem Chorzów Yuri Ribeiro.









- Nie mam słów, by opisać wsparcie naszych kibiców. Są z nami na każdym meczu i bardzo się cieszę, że mogę dla nich grać. Z ich wsparciem jest nam łatwiej na boisku. Cieszę się, że mogliśmy im wynagrodzić tę podróż i dać radość ze zwycięstwa.



- Boisko dziś nie pomagało w kreacji. To był też pierwszy mecz o stawkę po długiej przerwie. Myślę, że dobrze przygotowaliśmy się do meczu, a rezultat da nam pewność przed kolejnymi spotkaniami.



- Przed tym meczem nie skupialiśmy się na Molde. Teraz jest czas, by myśleć o tym przeciwniku. Wiemy, że zagramy na sztucznej murawie przeciwko silnej drużynie. Aby przejść dalej musimy dobrze się przygotować i od jutra zaczynamy przygotowania do tego meczu.



- Ryoya to świetny gość, profesjonalista. Na boisku i poza nim jest bardzo pozytywny. Wie, że gra w wielkim klubie. Ma jakość i potrzebne umiejętności. Na pewno potrzeba mu trochę czasu na aklimatyzację. Dołączył do nas z innego regionu świata, ale my jako drużyna zrobimy wszystko, aby czuł się w Legii i w Warszawie jak najlepiej.