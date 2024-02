Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Ruchem

Niedziela, 11 lutego 2024 r. 11:59 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za piątkowy mecz z Ruchem Chorzów przyznaliście Pawłowi Wszołkowi. Występ pomocnika oceniliście na 4,2 w skali 1-6. Najniższe noty trafiły do Rafała Augustyniaka i Patryka Kuna - po 2,8. W sumie oceniało 909 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,4.









Wszołek 4,2

Pankov 4,0

Kapuadi 4,0

Kapustka 3,9

Morishita 3,9

Gual 3,8

Tobiasz 3,5

Yuri Ribeiro 3,5

Kramer 3,5

Josue 3,4

Elitim 3,3

Rosołek 3,0

Rejczyk 3,0

Pekhart 2,9

Augustyniak 2,8

Kun 2,8