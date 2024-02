UEFA odrzuciła odwołania Legii i AZ!

Powyższe decyzje oznaczają, że dwa najbliższe mecze w europejskich pucharach odbędą się z zamkniętą Żyletą. Jednocześnie kilka dni temu stołeczny klub uzyskał zgodę na wpuszczenie na mecz Molde FK na tę trybunę dzieci do 14. roku życia .

T75 - 1 godzinę temu, *.171.7 D(F)UCK UEFA odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl odpalenie pirotechniki - 50 tys kary

aresztowanie 2 pilkarzy (jednego dla jaj, bez zarzutow, drugi z zarzutem, ktory okazal sie pomowieniem) i odpychani wlasciciela klubu - 40 tys kary



Okrzyki "fck you" - kara

Wyrzucanie Polakow z miasta i oficjalne komunikaty o wyrzucaniu ich ze stadionu (klamiac, ze to postanowienie uefa) - bez kary



Jestem przeciw Super Lidze, ale chcialbym zeby powstala i zniszczyla tego raka. odpowiedz

Singspiel - 1 godzinę temu, *.plus.pl @L: az nikogo nie aresztował. Pilkarzy zatrzymala psiarnia i prokuratura. Dostali za złe zabezpieczenie meczu. Moze Legia powinna skarzyc sadownie policję i burmistrz odpowiedz

Heh - 1 godzinę temu, *.geckonet.pl @L: A kolega ma borderline? "Jestem przeciw, ale chciałbym"



odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @L: Kolego. A na kogo głosowałeś? Jeśli to nie tajemnica... Bo widzę że wielu tu pierdolindo o tym i o tamtym a później się okazuje że głosował na PO, PIS, lub Lewicę. A jego koledzy latają z flagami tęczowymi po ulicach. odpowiedz

