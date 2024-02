Michał Kucharczyk wraca do Legii

Kucharczyk urodził się 20 marca 1991 roku. Do Legii trafił w 2009 roku ze Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. W barwach Wojskowych występował od sezonu 2010/11 do sezonu 2018/19. W tym czasie rozegrał 349 spotkań, w których zdobył 71 bramek. Razem z drużyną wywalczył pięć mistrzostw Polski i sześć Pucharów Polski.

Kuchy Queen - 52 minuty temu, *.telefonica.de na szczęście nie musi nikomu nic udowadniać, tak kłapał przez ostatnie sezony



no to został doceniony



odpowiedz

Sarcastico - 54 minuty temu, *.inetia.pl Ahahahahaha

Wojtek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Moim zdaniem jeszcze w tym sezonie wróci do pierwszej drużyny. Człowiek z Legijnym DNA. Przyda się w walce o tytuł. Na skrzydłach u nas lipa jedyny zawodnik na poziomie to niezniszczalny Wszołek a reszta jest gorsza od Kuchego nawet będącego po imprezie

Gregorio - 1 godzinę temu, *.plus.pl Witaj w domu Kuchy:)

Pokaż formę w rezerwach i dołącz do jedynki od nowego sezonu. Na pewno dał by pierwszej drużynie jako zmiennik więcej niż tacy skrzydłowi jak: Nowikowas, Dias, Baku, Trickovski , Langil, Valencia, a nawet Kun. Statystyki zawsze miał niezłe - kilka goli i kilka asyst minimum co sezon...

Cegiełka - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl 65 minuta meczu i Michaś King będzie uskuteczniał: drzewa umierają stojąc...

Januszek - 1 godzinę temu, *.chello.pl …ja…pie….. radovica dawac jeszcze

Dawson144 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jeszcze by Dominika Furmana brakowało do środka pola

geds - 1 godzinę temu, *.chello.pl 32 lata i już nie stać go na wyższy poziom?.Po tylu latach w ekstraklasie w rosji? Nie rozumiem do jakiego stanu się doprowadził.

Karol - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @geds: po jakich "tyłu" latach w Rosji? Zagrał jeden sezon, 16 spotkań ????

Dawson144 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wolnym zawodnikiem jest Dominik furman były piłkarz naszego klubu może by go ściągnąć do rezerw ?

pnk - 2 godziny temu, *.chello.pl King

Paczkomat - 2 godziny temu, *.161.222 Od niego mają się młodzi uczyć..... masakra.

Bandito - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kuchy King ;)

Miasto d.piarza Rafałka - 2 godziny temu, *.play-internet.pl "Dobry" wiek na 3 ligę, ja pier

Roman - 2 godziny temu, *.203.52 To ten po prawej na zdjęciu?

AzAz3l - 2 godziny temu, *.aster.pl No i super !!!

Gazownik - 2 godziny temu, *.162.177 Jest i ten. Jakoś od zawsze mi pasował do tego żeby grać po wsiach. W końcu będzie tam gdzie i jego mentalność

KUCHY KING DO PIERWSZEJ JEDENASTKI - 2 godziny temu, *.61.20 Do jakich rezerw, od ogórów w stylu Rosołka Guala czy Tobiasza na pewno nie jest gorszy.

Czaro - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Brawo Michał pokaż niedowiarkom że jeszcze w 1 możesz pograć

Arczi - 2 godziny temu, *.98.198 Na bank ma licznik kręcony, patrzcie jaki siwy.

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl kuchy wyglada jak celebryta jakiś

JM - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Super! Gramy o awans! Witamy Panie Michale

Jihad - 2 godziny temu, *.255.4 Już się przeraziłem że ta miernota do pierwszego zespołu

Piotr (L) jaka miernota a tyle ładnych bramek zdobył dla naszej Kochanej Legiuni - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Jihad:

tomi - 2 godziny temu, *.chello.pl @Jihad: Miernota? Zobacz na statystyki Kuchego 7 1 goli w 349 meczach,wypada co piąty mecz gol,ilu było pomocników,skrzydłowych przed nim i po nim z gorszymi statystykami? pewnie 95%,a ile było hejtu i obrazania Kuchego w internetach przez podobno kibiców Legii.To tylko pokazuje,jak wielu tu jest "ekspertów" i "znawców" piłki nożnej.

Żeby nie było,Kuchy miał swoje ograniczenia w piłkarskim rzemiośle,był wyrobnikiem,ale swoje zrobił i ma zasługi dla Legii i przede wszystkim statystyki za nim przemawiały.Pomyślcie ile było na Legii "super techników","wirtuozów piłki" w przeszłości i obecnie,w pomocy czy ataku,którzy strzelali gola raz na 9 meczów.Warto nadmienić,że przez tych wirtuozów Legia w przeszłości nie potrafiła zdobyć Mistrza latami,a za Kuchego w 10 lat 5 tytułów MP i 6 PP.

Czasem lepiej mieć w składzie kilku wyrobników,niż kilku supertechnicznych przereklamowanych gwiazd.Oczywiście najlepsze jest połączenie.

Czwarty Pasek Na Dresie - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @tomi: drugi po Jędzy z najbardziej zasłużonych (trofea).

(L)eve(L)64 - 2 godziny temu, *.plus.pl Dawać kocura do pierwszej drużyny.

Szmu(L)ki - 2 godziny temu, *.163.6 Kurcze... 32 lata to jakby formę zrobił i pierwszemu zespołowi może pomóc w końcówkach jakimś rajdem czy dośrodkowaniem

tomi - 2 godziny temu, *.chello.pl @Szmu(L)ki: Byłby zdecydowanie pożyteczniejszy,niż Gil z Portugalii

Kuchy King - 2 godziny temu, *.150.189 Jeszcze zagra w 1

Realista - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Kuchy King: raczy Pan żartować. Piłkarz, którego jedynym atutem była szybkość ma jeszcze wspomóc pierwszaą drużynę? Niby czym. Jego jedyny sposób na drybling to kopnij do przodu i może będziesz pierwszy od obrońcy sprawdzał się 10 lat temu. Teraz to z kim on ma wygrać ten pojedynek? Z inwalidą? Moim zdaniem to on i rezerwom już też niewiele pomoże...

single malt - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Realista: A Wszołek, to niby jaki ma drybling?

Miodulski musi odejść - 2 godziny temu, *.216.170 POWRÓT KRÓLA I LEGENDY!!!

