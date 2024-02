Sparing: Legia II Warszawa 0-0 Mazovia Mińsk Mazowiecki

+ dodaj komentarz

@M: Wocial to ostry kibic Legii, za to szacunek

Z Kucharczykiem jest taki problem że on wyszkolenie techniczne ma jak zawodnicy z początku XX wieku w czasie jak gra w piłkę dopiero powstawała, jedynie Michał Żyro był chyba tylko gorszy technicznie od niego ale ten to ma dwie gorsze nogi i jest beztalenciem piłkarskim

- 22 godziny temu, *.net.pl

Jak się ładowali do meczu do autokaru, to do Kucharczyka podszedł jakiś dzieciak z prośbą o autograf. Kucharczyk popatrzył na niego i powiedział: autograf to ty jesteś... Kiedy dzieciak więc poprosił o zdjęcie..to Kuchy rzekł : dziękuję bardzo, z tobą już nie rozmawiam.

Ps.Ciekawe czy Kuchy ma szanse zagrać w "jedynce". Ciekawe czy jest jakaś niepisana umowa czy pomysł, że jak Kuchy odpali to Kosta da mu szansę.

odpowiedz