PP: Start Lublin 83-112 Legia Warszawa. Gramy dalej!

- 3 godziny temu, *.centertel.pl

Takiej gry i takich wyników oczekiwałem przed sezonem. Jackson lepszy od pipesa. I pinktowo i rozgrywajaco. Ciesze sie ze klub nie zawiodl i dokonal takiej zmiany ktorej my w komentarzach tez chcielismy. Stać nas na jakieś trofeum w tym sesonie. Mam nadzieje ze sie uda. Można tez zgarnac 3 trofea. Tak tak. Szansa jest. Tymbardziej jakby kulka zaczal lepiej grac. No i dzis bez ponitki chociaz nie wiem czy to akurat plus. Jesli chodzi o jakies zmiany w prsyszlosci to mozna po sezonie ( o ile dalej beda zawodzic) pozbyc sie kulki wyki i ponitki. Ale licze ze kulka i ponitka jeszcze pokaza na co ich stac. A i darek potrafi lepiej zagrac.

Dzis fenomentalny Cowels. Dzieki niemu 16 razy za 3 pkt trafilismy.

