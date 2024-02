Trwa sprzedaż biletów na mecz z Molde FK

Niedziela, 11 lutego 2024 r. 12:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W czwartek, 22 lutego o godzinie 21:00 na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3 w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji Europy Legia Warszawa zagra z Molde FK. Trwa sprzedaż biletów na to spotkanie.









Bilety będą dostępne w kasach na stadionie Legii Warszawa oraz w systemie online.







W związku z decyzją UEFA CEDB, a tym samym mniejszą liczbą dostępnych miejsc, jednorazowo zmieni się organizacja miejsc na stadionie.



1. Posiadacze karnetów w Strefie Rodzinnej:



Wyjątkowo na ten mecz zmieniona zostanie lokalizacja Sektora Rodzinnego, który zostanie ulokowany na Trybunie Wschodniej - podobnie jak na Trybunie Południowej - w jego górnej i dolnej części. Będą to sektory 210, 111 oraz częściowo 211 i 112. Zapewniamy Was, że klub dołoży wszelkich starań, żeby zapewnić jak najwyższy komfort kibicowania naszym wyjątkowym kibicom, którzy pojawiają się przy Łazienkowskiej całymi rodzinami.



Podjęliśmy już szereg działań, aby tę obietnicę zrealizować. Po pierwsze, na mecz z Molde FK przeniesione zostaną dedykowane atrakcje z Sektora Rodzinnego. Przed wydarzeniem podamy Wam szczegółowy plan ich rozmieszczenia, ale zapewniamy, że zarówno Dom Misia Kazka, spotkanie z piłkarzem i inne dodatkowe animacje zostaną zorganizowane w bardzo atrakcyjny dla maluchów sposób.



Rozumiejąc różne emocje towarzyszące tej zmianie, obniżymy także dla Was ceny biletów w stosunku do tych, jakie obowiązywały na meczach fazy grupowej UCL, choć ranga tego spotkania jest wyższa i ma historyczne znaczenie. Obniżka będzie dotyczyć wszystkich sektorów drugiej kategorii cenowej.



Dodatkowo, przekażemy Wam kod zniżkowy do wykorzystania w naszym sklepie FanStore Legia obniżający wartość produktu o 20% jego pierwotnej ceny. Zniżka nie będzie obejmować kolekcji limitowanych, produktów już przecenionych oraz kolekcji Fundacji Legii i Legia Soccer Schools, które dofinansowują ich działalność.



Instrukcja odbioru kodu rabatowego:

• Zaloguj się Kontem Kibica na stronie bilety.legia.com

• Przejdź do zakładki „Twoje Konto” klikając na swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu

• Na dole strony w zakładce VOUCHERY znajduje się kod -20% do wykorzystania w internetowym sklepie Legia FanStore.



2. Subskrybenci z trybuny południowej:



Wyjątkowo na ten mecz zmieniona zostanie lokalizacja Sektora Rodzinnego, który zostanie ulokowany na Trybunie Wschodniej - podobnie jak na Trybunie Południowej - w jego górnej i dolnej części. Będą to sektory 210, 111 oraz częściowo 211 i 112. Zapewniamy Was, że klub dołoży wszelkich starań, żeby zapewnić jak najwyższy komfort kibicowania naszym wyjątkowym kibicom, którzy pojawiają się przy Łazienkowskiej całymi rodzinami.



Podjęliśmy już szereg działań, aby tę obietnicę zrealizować. Po pierwsze, na mecz z Molde FK przeniesione zostaną dedykowane atrakcje z Sektora Rodzinnego. Przed wydarzeniem podamy Wam szczegółowy plan ich rozmieszczenia, ale zapewniamy, że zarówno Dom Misia Kazka, spotkanie z piłkarzem i inne dodatkowe animacje zostaną zorganizowane w bardzo atrakcyjny dla maluchów sposób.



Dla subskrybentów ze Strefy Rodzinnej udostępniamy możliwość wyboru innego dowolnego miejsca na stadionie w Strefie 2 cenowej, które zakupicie w cenie przeznaczonej dla Strefy Rodzinnej.



3. Osoby, które posiadają karnet sezonowy 2023/24 na trybunie północnej, mają pierwszeństwo w zakupie biletu na trybunie południowej w sektorach 117-120 oraz 217-220. Dodatkowo istnieje możliwość zakupu biletu w innych sektorach stadionu na miejsca nie zajęte przez posiadaczy karnetów sezonowych 2023/24 w cenach ustalonych dla poszczególnych stref.



4. Osoby, które posiadają karnety w ramach akcji Bez Barier lub karnet Senior mogą zakupić bilety na swoje dotychczasowe miejsca z 50% zniżką. W tym celu należy zalogować się do systemu biletowego na stronie bilety.legia.com i dokonanie zakupu. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica (POK).



5. Posiadacze karnetów w sektorach 111, 210 oraz 112, 211 (Strefa 2 cenowa):



W przypadku wyboru swoich miejsc karnetowych cena zakup biletu na mecz z Molde FK będzie naliczona zgodnie z cennikiem z tabeli dla Strefy 2.



W związku z powyższym informujemy, że Strefa Rodzinna i wszystkie dodatkowe atrakcje dla najmłodszych, w tym odwiedziny jednego z piłkarzy na meczu z Molde FK, zostaną ulokowane na promenadzie trybuny wschodniej w pobliżu wejść na sektory 111-112 oraz 210-211. Jeśli planujecie więc rodzinną wizytę przy Łazienkowskiej 3, najlepszym rozwiązaniem będzie wybór nowego miejsca na czwartkowe spotkanie na Trybunie Wschodniej.



Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00. Natomiast w dniu meczu kasy będą czynne od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.