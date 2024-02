Komentarze (32)

Jimmy L - 2 godziny temu, *.telefonica.de Wszystko przed toba. Powodzenia. Szczegolne dzieki za mecz z Aston Villa. odpowiedz

Obi - 7 godzin temu, *.aster.pl Powodzenia! odpowiedz

Rafał - 9 godzin temu, *.chello.pl Dziękujemy za wszystko!

Dużo zdrowia! odpowiedz

PLK - 10 godzin temu, *.plus.pl @tekken (L): oby jego odejście nie okazało się fatalne w skutkach zarówno dla Legii jak i jego samego... odpowiedz

Wolfik - 12 godzin temu, *.chello.pl Szkoda, że już odchodzi. Powodzenia i oby Twoja kariera rozwijała się pomyślnie i bez urazów. odpowiedz

Pusia - 13 godzin temu, *.vectranet.pl Thank you bery much Ernest! Good luck and keep Legia in your remind forever! odpowiedz

Kruszyna - 14 godzin temu, *.orange.pl Dzięki Ernest za te trzy lata ,powodzenia w dalszej drodze kariery. odpowiedz

Rio - 15 godzin temu, *.oxynet.pl Dziękujemy za piękne gole.

Powodzenia odpowiedz

tekken (L) - 21 godzin temu, *.chello.pl Dzięki Młóci odpowiedz

Lostinnio - 21 godzin temu, *.play-internet.pl No to zobaczymy czy Legia kupi jakiegos napadziora jeszcze czy zostanie to co jest tak jak było jak sprzedali Nikolica i Prijovica .... odpowiedz

Ju(L)ius - 21 godzin temu, *.vectranet.pl Przestańcie już tak słodko pierdzieć.... Co 7 mecz miał dobry, co 15 bardzo dobry... Od Legionisty więcej się wymaga... I jeszcze tyle kasy dali...?? Nara i krzyż na drogę!! odpowiedz

Prażanin - 19 godzin temu, *.plus.pl @Ju(L)ius: ...do kogo Ty piszesz przestańcie słodko pierdziec paziu?Jak piszesz, że od Legionisty wymaga się więcej, to zacznij od siebie i nie obrażaj innych,....Muci jaki był taki był, ale potrafił zrobić różnice..... odpowiedz

... - 19 godzin temu, *.wtnet.de @Ju(L)ius: obowiązkowo przekaż to Rosołkowi i innym. Ale z tresci twoich wypocin wynika,że jestes mega prosty chłop. Krzyż na drogę... odpowiedz

Palma - 15 godzin temu, *.t-mobile.pl @Ju(L)ius: jesteś pustak i tyle w temacie odpowiedz

Ju(L)ius - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Prażanin : Po pierwsze - pokaż w którym momencie kogoś obraziłem... Po drugie - to co ty napisałeś o nim, dokładnie oddaje to co ja napisałem, więc nie wiem o co ci chodzi.... odpowiedz

Ju(L)ius - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Palma: Za to ty wykazałeś się tym wpisem bogactwem umysłowym.....

I jeszcze oceniasz kogoś kogo nie znasz po dwóch zdaniach... Po co w ogóle dyskutować merytorycznie......??? odpowiedz

Ju(L)ius - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @...: Ja tu mówię o Mucim... Nie wiem po co wyskakujesz z innymi.... Chcesz powiedzieć, że mam się cieszyć z każdego kto jest lepszy od Rosołka?? Jeżeli nie, to powiedz o co ci chodzi...

I jeżeli możesz, dokładnie napisz co w moich "wypocinach" wskazuje, że jestem prosty... Do tej pory myślałem, że właśnie ocenianie kogoś kogo nie znasz po dwóch zdaniach, jest przykładem indolencji intelektualnej.... odpowiedz

(L)egia - 22 godziny temu, *.25.87 No dzięki dzięki, ale to znaczne osłabienie drużyny, więc du...a. odpowiedz

Jacek - 23 godziny temu, *.play-internet.pl Dziękujemy Panie Piłkarzu Muci odpowiedz

pio - 10.02.2024 / 11:50, *.chello.pl powodzenia , zdrowia i goli w Turcji, dzięki za te 3lata w Legii odpowiedz

Sss - 10.02.2024 / 11:34, *.191.205 Dzięki za te wszystkie gole... Serio będzie brakowało takiego gracza jak Ty , nikt inny nie potrafi u nas strzelać zza pola karnego... odpowiedz

exsa - 10.02.2024 / 11:26, *.orange.pl Powodzenia w nowym klubie i obys byl jeszcze lepszy !!!! odpowiedz

BRL - 10.02.2024 / 11:25, *.chello.pl Ernest Zmłuci jeszcze w Europie, powodzenia! odpowiedz

Marcin77 - 10.02.2024 / 11:10, *.play-internet.pl Powodzenia, super zawodnik odpowiedz

Trampek - 10.02.2024 / 10:40, *.125.33 Dziękuję Ci Muci za to co dałeś LEGII. Wszak jesteś rówieśnikiem Rosołka, a dzieli Was różnica ...kilku klas oczywiście na Twoją korzyść .Wszystkiego najlepszego, zostań czołowym piłkarzem nie tylko ...Europy. Powodzenia !!! odpowiedz

Mać - 23 godziny temu, *.btcentralplus.com @Trampek:o co byc najlepszym poza Europą, gdzie ma być najlepszy w Afryce. Chyba Europa jest najlepsza... odpowiedz

Trampek - 21 godzin temu, *.125.33 @Mać: Hahaha. Zapomniałeś o Brazylii, Argentynie itd. Zatrzymać się na ....Afryce - świadczy o braku wiedzy o kontynentach z ...drugiej półkuli . odpowiedz

elmo - 10.02.2024 / 10:32, *.amazon.com szkoda ze nie zdazyl wskoczyc na wyzszy poziom w Legii. Powodzenia! odpowiedz

Wariat - 10.02.2024 / 09:41, *.t-mobile.pl Co by nie mówić nic do niego nie mam. Spełnił wszystko czego od niego oczekiwano po przyjściu na koniec wzbogacając Klub o pokaźną kwotę. Powodzenia Chłopaku i spełnienia marzeń. Obyś jeszcze zagrał w Premier League odpowiedz

paf - 10.02.2024 / 09:34, *.play-internet.pl dzięki Ernest

była magia???????? odpowiedz

wrt - 10.02.2024 / 09:27, *.plus.pl Dziękuję za te piękne bramki . powodzenia. odpowiedz

olew - 10.02.2024 / 09:16, *.vectranet.pl Powodzenia ! Byłeś świetnym Grajkiem. odpowiedz

