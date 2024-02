Legia Ladies zagrają w 1. lidze

Komentarze (23)

Ju(L)ius - 55 minut temu, *.vectranet.pl A co kolega @Heh sądzi na temat przyznania lechowi mistrzostwa w 1993...? odpowiedz

Peter - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ile pograją w tej I lidze skoro Wodzisław zajmował ostatnie miejsce z 11 pkt straty do bezpiecznego miejsca? :-b odpowiedz

Ju(L)ius - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Prawda jest jedna, zasady trzeba mieć, a życie jest proste, tylko ludzie je komplikują!



Korpozagrywkom i moralnej dwuznaczności i hipokryzji (@Heh, @Dedi) mowię stanowcze NIE!! odpowiedz

FI(L)IP - 14 godzin temu, *.voo.be Kicha i tyle. Jak jakieś DyskoPolo albo inny Kuchenkorz. Trzeba było walczyć o awans normalnie, a nie kombinować przy zielonym stoliku. odpowiedz

Dedi - 14 godzin temu, *.plus.pl Zielony czy nie zielony stolik nie mnie osądzać. Życzę powodzenia Legiońistkom. Uśmiechającie się jak na tym zdjęciu, często! L Pozdrawiam odpowiedz

;) - 18 godzin temu, *.tpnet.pl Jak to było, dysko Polo czy jakoś tak … odpowiedz

Roger - 23 godziny temu, *.t-mobile.pl Czy im sufit spadł na głowę? Takie numery mogą przejść u sąsiadki a nie w Legii!!!

Mam nadzieję, że grupy kibicowskie zareagują :( odpowiedz

Wycior - 22 godziny temu, *.vectranet.pl @Roger: Jakie grupy kibicowskie!? I czym zagrożą - że nie będą przychodzić na ich mecze!? Tylko, że oprócz rodzin zawodniczek i nielicznych koneserów kobiecej piłki nie ma tam nikogo. Ile razy Ty byłeś na ich meczu? Więc zostawcie sprawę tylko zainteresowanym bo kibiców Legii w przytłaczającej większości to nie dotyczy… odpowiedz

Ju(L)ius - 22 godziny temu, *.vectranet.pl @Wycior: Możemy zostawić sprawę zainteresowanym, ale swoją opinię na ten temat też chyba można wyrazić...? Nie wiem co takie awanse mają wspólnego ze sportem.... odpowiedz

Legia44 - 21 godzin temu, *.. @Roger: ile razy byłeś z grupą kibicowską na meczu (L)adies w III albo IV lidze?Tam są tylko rodzice grających dziewczyn (tych ze szkół średnich) albo narzeczeni czy partnerzy tych starszych (studentki). To jest pełna amatorka i hobby granie dla przyjemności. I teraz zamiast grania na mazowieckich pastwiskach zagrają sobie na trochę wyższym poziomie.



Kibice piłki męskiej nigdy się nie interesowali piłką dziewczyn i nie sądzę, żeby nagle ultrasi zaczęli pojawiać się na ich meczach. odpowiedz

ja - 21 godzin temu, *.chello.pl @Legia44: I co do ma do rzeczy? To jak mają hobby to niech sobie grają jako wodzisław śląski. My jesteśmy Legia i pewne reguły tutaj panują. odpowiedz

Heh - 18 godzin temu, *.jmdi.pl @ja: widzisz, jest to nieco odmienna sytuacja i jednak @Legia44 ma rację. Dodatkowo gdzie byłeś jak nasza koszykarska Legia zyskiwała awanse poprzez zakup tzw. "dzikiej karty" albo dostawała "dziką kartę" na grę w koszykarskich europejskich pucharach?:)

Sytuacja nie jest czarna ani biała. Można się czepiać, ale dla żeńskiej piłki w Polsce, która jest niszowa, to przejęcie licencji od klubu, który i tak by upadł nie jest złe. odpowiedz

Rytm - 17 godzin temu, *.centertel.pl @ja: o to to. Chcą się bawić, uprawiać hobby? To nie w taki sposób nie pod marką Legii. To wina kudłatego Mioduskiego, bo to on odwalił taką głupotę. Gość w ogóle nie czuje co jest dobre a co złe w sporcie. Ignorant.

Chciał pierwszej ligi? Proszę bardzo, mógł zainwestować więcej w zespól i wywalczyłby awanse normalną, sportową drogą.

Mioduski won z Legii. odpowiedz

Legia - 14 godzin temu, *.. @Rytm: odpowiedz

Ziggy - 23 godziny temu, *.aster.pl a co z tymi wynikami w Trzeciej Lidze odpowiedz

Heh - 23 godziny temu, *.jmdi.pl Mam mocno mieszane odczucia co do tego awansu. Z jednej strony mamy to, co wspominają przedmówcy o zielonym stoliku.

Z drugiej strony jako osoba, której zdarzało się jeździć na mecze kobiecej kopanej ze względu na przyjaciółkę grającą zawodowo w Ekstralidze Kobiet, to wiem, że tak naprawdę wszystkie ligi kobiece poza najwyższą to amatorka, w której Legia Ladies by się męczyły z swoim potencjałem sportowym i marketingowym przez kolejne lata pnąc się wyżej. Dla kobiecej piłki dobre marketingowo będzie, jeśli takie marki jak Legia, Lech itp. wejdą na najwyższe szczeble. Podniesie to zainteresowanie kobiecą piłką, a także zwiększy ilość środków w żeńskiej piłce.



Reasumując, można marudzić, ale moim zdaniem dla całego kobiecego futbolu w Polsce jest to dobry ruch z biznesowego i sportowego punktu widzenia. odpowiedz

Ju(L)ius - 22 godziny temu, *.vectranet.pl @Heh: Darek, to ty? Korpopierdzenie.... odpowiedz

Ju(L)ius - 22 godziny temu, *.vectranet.pl @Heh: Czyli jesteś za, a nawet przeciw....?? Bądź mężczyzną i się zdecyduj!! odpowiedz

Heh - 18 godzin temu, *.jmdi.pl @Ju(L)ius: Widzę, że przerosło cię doczytanie wpisu do końca:) Tak, jestem za i uważam, że jest to dobry ruch dla kobiecego futbolu w Polsce.



I nie, nie jestem Darek i nawet w korpo nie pracuję;) odpowiedz

Ju(L)ius - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Heh: Czyli pochwalasz akcję lecha z wykupieniem kiedyś licencji amiki? odpowiedz

Ju(L)ius - 10.02.2024 / 12:07, *.vectranet.pl Niefajnie..... odpowiedz

Każdy - 10.02.2024 / 11:59, *.stansat.pl Nie dla awansów przy zielonym stoliku. odpowiedz

snajoer24 - 10.02.2024 / 11:54, *.nsnet.eu Nie lubię takich kupionych awansów ???????????? odpowiedz

