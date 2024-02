21-22.02: Rozkład jazdy

Środa, 21 lutego 2024 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W środę o 20:00 w hali OSiR Włochy, futsaliści Legii zagrają spotkanie 1/8 finału Pucharu Polski z Red Dragons Pniewy - zachęcamy do wspierania naszej drużyny głośnym dopingiem. Wstęp bezpłatny. W czwartek o 21:00 przy Ł3 piłkarze Legii zagrają rewanżowe spotkanie 1/16 finału Ligi Konferencji Europy z norweskim Molde. Musimy ponieść legionistów do dwubramkowej wygranej, która zapewni nam awans do kolejnego etapu rozgrywek!



Rozkład jazdy:

21.02 g. 19:30 Legia Ladies - Mazovia Grodzisk Maz. (sparing)[LTC]

21.02 g. 20:00 Legia Warszawa - Red Dragons Pniewy [futsal, ul. Gładka 18]

22.02 g. 21:00 Legia Warszawa - FK Molde



Młodzież:

21.02 g. 11:00 Lechia Gdańsk 05/6 - Legia U19 [Gdańsk]

21.02 g. 17:45 Polonia Warszawa U-14 - Legia Warszawa U-14 [kosz, ul. Konwiktorska 6]