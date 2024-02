Mamy już ćwierć wieku!

+ dodaj komentarz

Czego Wam życzyć z okazji tak zacnego jubileuszu?



Przede wszystkim dalszego rozwoju, profesjonalizacji i stworzenia działu korekty. Co tydzień aż zęby bolą, gdy w zapowiedziach meczów i w "Z obozu rywala" widzi po kilka baboli (celuje w tym red. "Wiśnia"), ostatnio: "półtorej sezonu".



Druga kwestia to aktualizacja - dziś to absolutna konieczność dla serwisów internetowych. A na relacje z trybun z meczów wyjazdowych przychodzi nam czekać i po kilkadziesiąt godzin. Co stoi na przeszkodzie tworzyć ją na bieżąco, jak relację z meczu, która pojawia się tuż po ostatnim gwizdku sędziego? No i te "kto był, ten wie". Nie! Dla tych, których nie było, napiszcie dokładnie, co się wydarzyło.



I na koniec: powrotu "Kolejki na trybunach" w odsłonie sprzed pandemii. Dokładne opisy wydarzeń na trybunach i poza nimi. Obowiązkowo dwa najwyższe poziomy rozgrywkowe i szereg wybranych meczów z niższych lig. Dziś jest to nierzadko tylko ekstraklasa i to w telegraficznym skrócie.

