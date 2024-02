Wyższa frekwencja - tańsze bilety

Promocja: - 23 tys. osób na meczu z Puszczą - 23% taniej na Pogoń; - 25 tys. osób - 25% taniej; - 27 tys. osób - 27% taniej; - sold out - 30% taniej. Bilety można kupować na bilety.legia.com . Sprzedaż wejściówek na spotkanie z Pogonią rozpocznie się po zakończeniu meczu z Puszczą.

Legia Warszawa przygotowała promocję na mecz z Pogonią Szczecin. Bilety na to spotkanie sprzedawane będą przez pierwsze 24 godziny w obniżonej cenie, jeśli na meczu z Puszczą Niepołomice osiągnięta zostanie określona frekwencja.

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Najlepszym pomysłem na frekwencję są dobre transfery. Czekamy Panie Dyrektorze. odpowiedz

Autor - 23 godziny temu, *.tpnet.pl Nie przyjdzie nikt + 100 % odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 17 godzin temu, *.play-internet.pl @Autor: nie przyjdziesz Ty.

- do biletów na pogoń będą dodawać talon na balon. odpowiedz

