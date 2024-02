Sparing: Legia II Warszawa 3-0 Jagiellonia II Białystok

W przedostatnim meczu sparingowym przed wznowieniem rozgrywek w III lidze Legia II Warszawa wygrała 3-0 z Jagiellonią II Białystok. Do przerwy podopieczni Piotra Jacka prowadzili 2-0. Pierwszą bramkę zdobył Jan Ziółkowski, który dobił strzał Adama Ryczkowskiego. W 31. minucie na 2-0 podwyższył Cyprian Pchełka, wykorzystując zgranie Ryczkowskiego. W 69. minucie w polu karnym faulowany był Ryczkowski i sam poszkodowany skutecznie wykonał jedenastkę, ustalając tym samym wynik spotkania.

Proceder - 10 minut temu, *.centertel.pl Jak tam rado Radaszkiewicz? Strzelił coś ? Czy wygodnie na ławce ? odpowiedz

Lfan - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Oby II liga w końcu była. odpowiedz

exsa - 1 godzinę temu, *.orange.pl Tak ma byc w lidze chociaz nie bedzie latwe zadanie ale do wykonania bo pretendentow do awansu jest sporo niedlugo ruszamy zaczynajac od zwyciestwa i konczac wywalczeniem awansu do 2ligi !!! odpowiedz

ws - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Po awans Legio marsz ! odpowiedz

Tutti frutti - 2 godziny temu, *.tvksmp.pl Brawo Legia, brawo Ryczkowski!! Może szansa na grę w jedynce? W końcu wyróżniający się zawodnik. odpowiedz

