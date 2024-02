21. kolejka Ekstraklasy. Derby dla Widzewa

W piątek górą byli goście. Radomiak po raz kolejny kończył mecz w osłabieniu i doznał kolejnej wysokiej porażki. Tym razem nie popisał się wypożyczony z Legii Gabriel Kobylak, który faulował rywala w polu karnym. Następnie we Wrocławiu Śląsk przegrał ze Stalą Mielec. To druga porażka wrocławian w tej rundzie. W sobotę po bardzo ciekawym meczu Jagiellonia uległa na własnym stadionie Lechowi, a Raków w samej końcówce przechylił losy zwycięstwa na swoją korzyść w starciu z Piastem. W niedzielę Legia tylko zremisowała z Puszczą Niepołomice, natomiast Widzew okazał się lepszy w derbach Łodzi.

Bart - 6 godzin temu, *.centertel.pl Raków ciągną za uszy na siłę... Jak trzeba to i 20 minut przedłużą mecz... odpowiedz

Tak to Widzew na koniec. - 22 godziny temu, *.tedata.net 1. Lech

2. Jaga

3. Legia/Śląsk

4. Śląsk/Legia odpowiedz

Raf - 17.02.2024 / 08:54, *.btcentralplus.com Oglądałem skróty meczów Śląska to Pogońi Stał miały praktycznie po dwie sytuacje a Śląsk dużo więc słabo nie grają nie skuteczni. Radomiak progres 2 bramki mniej stracone i jedna czerwona mniej ???? odpowiedz

Barnaba - 17.02.2024 / 12:45, *.tpnet.pl @Raf: Pamiętasz sezon, gdy Czesio711 niemal spuścił nas do drugiej (czyli pierwszej) ligi? Wtedy też graliśmy lepiej, Emreli obijał słupki i poprzeczki, ale co z tego, jak punktów nie było.

I oby to dopadło malinowe nosy. odpowiedz

wkz - 17.02.2024 / 19:57, *.t-mobile.pl @Barnaba: Emreli obijał słupki z premedytacją celowo (chyba mecz z Piastem) mając pod nosem szyderczy uśmieszek za co później dostał w czapę w autokarze odpowiedz

Do domu wrócimy - 17.02.2024 / 08:01, *.sekocin.pl Ładnie wjechały kolejne 3 pkt.Radomiaczek taki .. nie za mocny???? odpowiedz

Markus Merk - 16.02.2024 / 23:09, *.play-internet.pl Jaga Amicolech remis odpowiedz

Dedi - 17.02.2024 / 01:12, *.plus.pl @Markus Merk: Fajnie by było, ale wątpię w remis. Jaga w Gazie a Amica jest według mnie słaba i to z Rumakiem. Te zwycięstwo Zagłębiem nic nie znaczy. odpowiedz

Tom - 12 godzin temu, *.play-internet.pl @Dedi: Lech juniorami rozjechał Jagę…;) odpowiedz

Fan znawcy - 6 godzin temu, *.68.67 @Dedi: Ty się ale gościu znasz na piłce. wszystko co napisałeś kula w płot, ale za chwile znowu nam przedstawisz swoje mądrości bo wniosków pewnie żadnych odpowiedz

Egon - 16.02.2024 / 22:28, *.waw.pl Śląsk na razie bez formy.

Gdyby pojutrze udało się wygrać, to strata do Śląska zmniejszyłaby się do 3 punktów i to zaledwie po 2 kolejkach rundy wiosennej.

Oby tylko nie zawalić.

odpowiedz

Radomiak 0:10 Radom - 16.02.2024 / 22:10, *.98.43 Kompromitacja, czas wrócić do zgody z Pogonią. odpowiedz

Ajj ... - 17.02.2024 / 11:57, *.tpnet.pl @Radomiak 0:10 Radom: Trochę pecha ma Radomiak , a trochę błędów . Nie kompromitacja lecz psychika , po meczu z Crakowią . Zgoda jest mocna i nie chrzań . A z Pogonią też być powinna , było fajnie z Portowcami . odpowiedz

Dedi - 16.02.2024 / 21:45, *.plus.pl Nie ma dla mnie zaskoczenia powolony zjazd Śląska, sam Magiera nie wystarczy, nie ma tam genu zwycięstwa... I dobrze. Jeśli Jaga wygra z Lechem a czuję że wygra, będą z nami konkurować o mistrzostwo Polski. Tylko nie straćmy żadnych punktów z Puszczą i Koroną.. Trzeba wykorzystywać straty punktów rywali. odpowiedz

Matigol - 16.02.2024 / 16:49, *.orange.pl Władeczek - jesteś gość :) Polać Tobie :) odpowiedz

Władeczek - 16.02.2024 / 13:35, *.netfala.pl Mój expercki nos przepowiada faken, że Legia zmiecie Puszczę z powierzchni ziemi, a cała czołówka potraci punty. Łach zremisuje z diskopolowcami, kiełbasiarze wtopią ze Stalą, śledzie z Radomiakiem a medaliony nie dadzą rady Piastowi. Zakładam się o maciorę. odpowiedz

Dedi - 16.02.2024 / 21:45, *.plus.pl @Władeczek: Radomiak zupełnie rozczarowuje.. a Pogoń Chyba dobrze przepracowała przerwę zimową. odpowiedz

Legia75 - 17.02.2024 / 06:22, *.play-internet.pl @Władeczek: śledzie to arka,Pogoń to paprykarze odpowiedz

13 - 23 godziny temu, *.inetia.pl @Władeczek: jak tak będzie to stawiam. odpowiedz

Wiesio - 21 godzin temu, *.. @Władeczek: Dlaczego kiełbasiarze? odpowiedz

