21. kolejka Ekstraklasy: Druga wtopa Śląska

W piątek górą byli goście. Radomiak po raz kolejny kończył mecz w osłabieniu i doznał kolejnej wysokiej porażki. Tym razem nie popisał się wypożyczony z Legii Gabriel Kobylak, który faulował rywala w polu karnym. Następnie we Wrocławiu Śląsk przegrał ze Stalą Mielec. To druga porażka wrocławian w tej rundzie. W sobotę interesująco zapowiada się mecz pomiędzy Jagiellonią i Lechem. Z kolei w niedzielę odbędą się derby Łodzi na stadionie ŁKS-u.

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Nie ma dla mnie zaskoczenia powolony zjazd Śląska, sam Magiera nie wystarczy, nie ma tam genu zwycięstwa... I dobrze. Jeśli Jaga wygra z Lechem a czuję że wygra, będą z nami konkurować o mistrzostwo Polski. Tylko nie straćmy żadnych punktów z Puszczą i Koroną.. Trzeba wykorzystywać straty punktów rywali. odpowiedz

Matigol - 6 godzin temu, *.orange.pl Władeczek - jesteś gość :) Polać Tobie :) odpowiedz

Władeczek - 9 godzin temu, *.netfala.pl Mój expercki nos przepowiada faken, że Legia zmiecie Puszczę z powierzchni ziemi, a cała czołówka potraci punty. Łach zremisuje z diskopolowcami, kiełbasiarze wtopią ze Stalą, śledzie z Radomiakiem a medaliony nie dadzą rady Piastowi. Zakładam się o maciorę. odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Władeczek: Radomiak zupełnie rozczarowuje.. a Pogoń Chyba dobrze przepracowała przerwę zimową. odpowiedz

