Wypożyczeni: Szóstka Kobylaka

Poniedziałek, 12 lutego 2024 r. 09:30 Fumen, źródło: Legionisci.com

To nie był udany powrót Gabriela Kobylaka na ligowe boiska po zimowej przerwie. Już od 2. minuty Radomiak grał w osłabieniu, co ułatwiło sprawę Cracovii. Dodatkowo, przy stanie 5-0 drugą czerwoną kartkę ujrzał zawodnik ekipy z Radomia i ostatecznie bramkarz wypożyczony z Legii sześciokrotnie wyjmował piłkę z siatki. Bolesnej lekcji doznał również Makana Baku od Olympiakosu. Igor Strzałek zaliczył debiut w barwach Stali, która wygrała z Puszczą, której barw broni Jordan Majchrzak.









Oskar Lachowicz buduje swoją pozycję w młodzieżowej drużynie Spezii. W ostatnich pięciu spotkaniach czterokrotnie wychodził w podstawowym składzie, będąc zmienianym w drugiej połowie spotkania. Cenne doświadczenie nie idzie w parze z wynikami drużyny, która czeka na wygraną od grudnia.



Makana Baku ma za sobą intensywne dni w OFI Kreta. W cztery tygodnie zaliczył siedem występów z czego czterokrotnie wychodził w podstawowym składzie. I choć spędził na murawie prawie 360 minut, to nie popisał się choćby asystą. Natomiast jego zespół w tym czasie wygrał i zremisował zaledwie raz przegrywając w pięciu potyczkach jednocześnie odpadając z Pucharu Grecji.



Na debiut w nowych barwach czeka Cezary Miszta, który trafił do Rio Ave pod koniec stycznia. I choć na mecz z Estoril nie zdążył złapać się na ławkę rezerwowych, to klimat ligi portugalskiej poczuł z bliska na Estadio do Dragao. Będąc w meczowej kadrze przyglądał się jak jego koledzy remisują bezbramkowo z FC Porto.



Wypożyczeni legioniści

Makana Baku (OFI Kreta) - do 81. minuty w przegranym 0-4 meczu z Olympiakosem Pireus

Bartłomiej Ciepiela (Resovia Rzeszów) - nie grał w zremisowanym 2-2 meczu z Wisła Płock

Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w przegranym 0-6 meczu z Cracovią

Oskar Lachowicz (Spezia Primavera) - do 63. minuty w zremisowanym 0-0 meczu z Palermo

Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice) - nie grał w przegranym 1-2 meczu ze Stalą Mielec

Cezary Miszta (Rio Ave) - nie grał w wygranym 1-0 meczu z Casa Pia

Igor Strzałek (Stal Mielec) - od 58. minuty w wygranym 2-1 meczu z Puszczą Niepołomice



Skrót meczu Cracovia Kraków - Radomiak Radom



W gronie wypożyczonych zawodników pozostają występujący w zespołach I-III ligowych: Maciej Kikolski (GKS Tychy), Jakub Kisiel (Podbeskidzie Bielsko-Biała), Kacper Knera (Elana Toruń), Marcel Krajewski (Znicz Pruszków), Fryderyk Misztal (Stolem Gniewino), Jakub Murawski (Wieczysta Kraków), Jakub Okusami (Pogoń Siedlce) oraz Maddox Sobociński (GKS Wikielec). Na ligowe boiska będą wracać sukcesywnie co tydzień w przedziale 17 lutego - 3 marca.