Miodrag Rajković zostanie trenerem Legii?

Po przegranym meczu ze Stalą Ostrów Wlkp. koszykarska Legia zwolniła trenera Wojciecha Kamińskiego, który pracował w stołecznym klubie niemal 4 lata. Tymczasowo zastąpił go Marek Popiołek. Według portalu super-basket.pl, stanowisko szkoleniowca Legii może objąć Miodrag Rajković.

ws - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Mam nadzieję że się to potwierdzi. Doświadczenie i przeszłość w plk a także mecze w vtb. odpowiedz

czesiek - 2 godziny temu, *.aster.pl pytanie co na to grzesiek? czy wyraża zgodę na zatrudnienie tego trenera? odpowiedz

R. - 3 godziny temu, *.chello.pl fajnie, z doświadczeniem. odpowiedz

