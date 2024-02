23-25.02: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 23 lutego 2024 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę fani Legii udadzą się na wyjazd do Kielc na mecz z Koroną. Dzień wcześniej zachęcamy do wspierania futsalistów w zaległym meczu z Eurobusem Przemyśl - spotkanie rozpocznie się o 17:00 w sobotę, w hali przy ul. Gładkiej 18. Bilety zakupione na ten mecz w pierwszym terminie, zachowują ważność. W sobotę koszykarze Legii 3x3 zagrają w turnieju finałowym Lotto Ligi 3x3 w Sosnowcu, walcząc o kolejne trofeum w koszykówce 3-osobowej. Początek rywalizacji legionistów o 13:00, kiedy rozpoczną spotkanie ćwierćfinałowe. Transmisje wszystkich meczów w sportowych kanałach Polsatu.



Trzech pięściarzy Legii walczyć będzie w meczu Polska - Azerbejdżan podczas Suzuki Boxing Night, 25 lutego w Lublinie - Jakub Sulęcki, Mateusz Grejber i Jakub Straszewski. Transmisja w TVP Sport od 20:15.



W norweskim Hamar odbywają się Akademickie Mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie szybkim. O medale walczyć będą dwaj legioniści - Marek Kania oraz Karol Karczewski. Zawody potrwają do niedzieli.



Rozkład jazdy:

23.02 g. 20:00 FC Den Haag - MVV Maastricht

24.02 g. 10:00 Legia II Warszawa - Hutnik Warszawa [sparing, LTC 6]

24.02 g. 15:30 Olimpia Elbląg - Skra Częstochowa

24.02 g. 17:00 Legia Warszawa - Eurobus Przemyśl [futsal, ul. Gładka 18]

25.02 g. 16:00 Legia Ladies - Ostrovia Ostrów (sparing) [LTC 6/7]

25.02 g. 17:00 Start II Lublin - Legia II Warszawa [kosz, hala im. Zdzisława Niedzieli]

25.02 g. 17:30 Korona Kielce - Legia Warszawa

25.02 g. 18:00 Resovia - Zagłębie Sosnowiec

26.02 g. 19:00 Warta Poznań - Radomiak Radom [Grodzisk Wlkp.]



Terminarz meczów CLJ U-17 w kosza [COS Giżycko]:

23.02 g. 17:15 Profbud Legia Warszawa - MUKS Niedźwiadki Przemyśl

24.02 g. 10:00 Profbud Legia Warszawa - SKKM Kraków

24.02 g. 20:00 AK Młode Żubry Białystok - Profbud Legia Warszawa

25.02 g. 11:15 GTK Gliwice - Profbud Legia Warszawa



Młodzież:

24.02 g. 10:30 Legia U10 - Raków Częstochowa [ul. Łazienkowska 3]

24.02 g. 11:00 Legia U9 - mecz (liga zimowa) [ul. Łazienkowska 3]

24.02 g. 12:00 Legia U19 - Radomiak II Radom [LTC 6/7]

24.02 g. 12:30 Legia U11 - Raków Częstochowa 13 [ul. Łazienkowska 3]

24.02 g. 14:00 Legia U16 - FK Teplice 08 [LTC 6]

24.02 g. 14:00 Legia U17 - FK Teplice 07 [LTC 7]

24.02 g. 14:30 Legia U12 - UKS Irzyk Warszawa [ul. Łazienkowska 3]

24.02 g. 18:00 Legia U8 - AP FutGol Warszawa 16 [ul. Łazienkowska 3]

25.02 g. 10:00 Legia U10 - Zagłębie Sosnowiec 14 [LTC 7]

25.02 g. 12:00 Legia U13 - GKS Katowice 11 [LTC 6/7]