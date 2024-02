Młodzież: mecze weekendowe

Niedziela, 11 lutego 2024 r. 17:03 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Zespół U17 pojechał do Szczecina na mecz z Pogonią i odniósł zwycięstwo 2-0. Gracze o rok młodsi pokonali 4-0 Vilnius Football Academy. Również gracze z rocznika 2010 poradzili sobie pewnie z kolegami z Litwy, wygrywając 5-1 choć do przerwy prowadziła drużyna z Wilna. W sparingu drużyn U15 Legii i Lecha Poznań górą byli legioniści, którzy wygrali 5-1. Zespół U13 dobrze zaprezentował się w meczu z Varsovią, choć to gracze z Międzyparkoweej mieli lepszy start do meczu. Legia U11 dobrze radziła sobie w ciekawym meczu z Escolą Varsovia.



Legia U12 zagrała z Talentem Warszawa i na tle drużyny z Targówka legioniści zaprezentowali szybkie tempo gry i duży wachlarz środków ofensywnych. Ich rówieśnicy z LSS rozegrali mecze z Wisłą Puławy (II liga wojewódzka LZPN) i Tygrysem Huta Mińska (beniaminek I ligi warszawskiej), w obu w pełni kontrolując przebieg wydarzeń na boisku.

Legia U10 zmierzyła się z klubami partnerskimi - SEMP Ursynów (2013) i FC Lesznowola 2014. Oba spotkania były całkiem wymagającymi sprawdzianami.



Sparing: Pogoń Szczecin U17 0-2 (0-0) Legia U17 (2007 i mł.)

Gole:

0-1 46 min. Maksymilian Sterniczuk (as. Eryk Mikanovich)

0-2 78 min. Mateusz Lauryn b.a.



Legia: Michał Bobier (46' Konrad Kassyanowicz) - Mikołaj Kotarba, Franciszek Pollok, Mateusz Lauryn [08], Radosław Czerwiec (46' Dawid Korzeniowski [08]) - Pascla Mozie [08], Filip Przybyłko [08] (70' Dawid Foks), Igor Busz (70' Jakub Openchowski - Eryk Mikanovich (60' Kacper Moraswiec [08]), Dawid Nos (46' Maksymilian Sterniczuk [08]), Jakub Zbróg (60' Konrad Kraska)

trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Sparing: Legia U16 4-0(2-0) Vilnius FA

Gole:

1-0 18 min. Jacob Levy

2-0 30 min. Jacob Levy (as. Kacper Borowiec)

3-0 50 min. Igor Mirowski (po stałym fragmencie gry)

4-0 56 min. Kacper Borowiec



Legia: Jan Bienduga (46' Antoni Błocki) - Jakub Sito (59' Antoni Sobolewski), Maksymilian Dołowy, Igor Mirowski - Adam Tołwiński, Marcel Kiełbasiński, Kacper Borowiec, Jan Musiałek (73' Jakub Oremczuk) - Bartosz Czarkowski (59' Ksawery Jeżewski), Daniel Wyrozumski, Jacob Levy

Trener: Tomasz Bąbel, II trerner: Marcel Gawor (przebywał na stażu szkoleniowym w Villareal)



Sparing: Legia U15 5-1(1-0) Lech Poznań U15 (2009 i mł.)

Gole:

1-0 11 min. Oskar Maj (karny na Edo von Brandt-Etchemendigaray)

2-0 57 min. Szymon Piasta b.a.

3-0 66 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray b.a.

4-0 70 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Vu Hoang Nguyen)

4-1 80 min. Tymon Poleszak

5-1 83 min. gol samobójczy (as.Jakub Juszczak)



Strzały (celne): Legia 21 (10) - Lech 13 (7)



Legia: Denys Stoliarenko (78' Jan Pietrzak) - Piotr Bartnicki, Bartosz Jukowski (78' Jakub Juszczak), Bartosz Korżyński, Oskar Krakowiak -- Jakub GLiwa Ż (86' Piotr Kaniewski), Vu Hoang Nguyen (86' Firdavs Otabekov), Szymon Piasta - Fabian Mazur (62' gracz testowany), Oskar Maj (52' Igor Brzeziński [10]), Edo von Brandt-Etchemendigaray (78' Wiktor Zugaj)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Roland Kowalczyk, Maciej Kokosza (przebywał w tym czasie na stażu w Villareal)



Sparing: Legia U14+ 5-1(0-1) FA Vilnius 09/10

Gole:

0-1 7 min. (rzut wolny)

1-1 47 min. Marek Suchodół (głową, as. Tymoteusz Leśniak z rogu)

2-1 51 min. Igor Lechecki b.a.

3-1 52 min. Mychajło Posternak

4-1 63 min. Mychajło Posternak (karny)

5-1 67 min. Oskar Putrzyński (głową, as.Jan Szybicki)



Strzały (celne): Legia 36(16) - FA 2(2)



Legia - I połowa: Franciszek Golański -Marek Suchodół, Oskar Putrzyński, Igor Lechecki, Jan Szybicki, Wojciech Kuś [11], Firdavs Otabekov [09]), Antoni Błoński, Piotr Kaniewski [09], Tymoteusz Leśniak, Dawid Mastalski [09]

Legia - II połowa: Błażej Ślazyk - Kacper Jaczewski, Marek Suchodół, Igor Lechecki, Jan Szybicki, Oskar Putrzyński,Tymon Płoszka, Antoni Błoński, gr. testowany, Tymoteusz Leśniak (63' Wojciech Kuś [11]), Mychajło Posternak

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki



Sparing: UKS Varsovia '11 - Legia U13



Legia U13 zagrała dziś na Międzyparkowej z rówieśnikami z Varsovii 2011. Gospodarze prowadzeni przez znanego z Łazienkowskiej Rafała Klimkowskiego zaczęli bardzo mocno i objęli dwubramkowe prowadzenie, ale gdy efekt zaskoczenia minął, legioniści jeszcze przed przerwą przejęli inicjatywę. W drugiej odslonie kontynuowali swoją dobrą i konsekwentną postawę na boisku.



Sparing: Legia U12 - UKS Talent Warszawa '12



Strzały (celne): Legia 64 (39) - Talent 13 (8)



Legia: 2 gracze testowani, Oskar Matusiewicz, Oskar Marzec, Jan Włodarski, Natan Turniak, gracz kl. partnerskiego, Antoni Czuchnowski, Dawid Ruciński, Stanisław Składnik, Ignacy Silski, Krzysztof Opanowski, Aleksander Kurowski, Aleksander Barski

Trener: Maciej Lesiakowski, II trener: Cezary Żarczyński



Sparing: Legia LSS U12 - Wisła Puławy 2012/13



Strzały (celne): LSS 62 (38) - Wisła 0



Legia LSS: Michał Wojcianiec, Marcel Stępniak, Jakub Opieczyński, Artem Lavrentiev, Mikołaj Dmitrowicz, Nikodem Strzałkowski, Hugo Tatarnikov, Karol Frelikowski, Andrzej Mikheikin, Filip Bryja, Alexander Anglik, Zdzisław Kinasiewicz, Maciej Dziankowski, Kamil Kaczkowski

Trener: Jakub Drzewiecki



Sparing: Legia LSS U12 - Tygrys Huta Mińska '12



Strzały (celne): LSS 36(17) - Tygrys 2(1)



Legia LSS: Michał Wojcianiec, Wojciech Kołodziej - Marcel Stępniak, Jakub Opieczyński, Artem Lavrentiev, Mikołaj Dmitrowicz, Nikodem Strzałkowski, Karol Frelikowski, Andrzej Mikheikin, Filip Bryja, Alexander Anglik, Zdzisław Kinasiewicz, Maciej Dziankowski, Kamil Kaczkowski

Trener: Jakub Drzewiecki



Sparing: Escola Varsovia '13 - Legia U11 (2013 i mł.)



Strzały (celne)[50-80']: Escola 6 (5) - Legia 8 (3)



Legia: Jakub Tkaczyk, Oliwier Siuda, Michael Oyedele, Piotr Nowotka, Konstantin Yushkavets [14], Adam Rymszo, Leon Kowalczyk, Leon Gańko, Maksymilian Pająk, Jan Golański [14], Tobiasz Paprocki, Szymon Chodkowski, Ignacy Woijciechowski, Antoni Adamkiewicz

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Sebastian Kowalski



Sparing: SEMP Ursynów U11 - Legia U10



Legia: Feliks Chaciński, gr. testowany, Kacper Tryc, Jan Golański, Stefan Wang, Kacper Rainka, Jakub Wielocha, Charyton Sokal

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Bartłomiej Frączek



Sparing: FC Lesznowola U10 (2014 i mł.) - Legia U10



Legia: Maciej Wierzbicki, Aleksander Kukla, Jakub Wielocha, Frnaciszek Niezgoda, Chartyton Sokal, Karol Myszkowski, Jakub Sałamacha, Ali Seitibrahimow, Sebastian Borowski, Feliks Chaciński

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Bartłomiej Frączek