Legia w drodze do Molde. Nieobecny Gual

Do Norwegii nie polecieli kontuzjowany Juergen Celhaka oraz przeziębiony Marc Gual . Mecz Molde FK - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 15 lutego o godz. 18:45. Powrót do Warszawy po meczu zaplanowano na piątek. KURSY NA MOLDE - LEGIA FORTUNA: 1 2.24 X 3.5 2 3.05 FORTUNA: BONUS 300 ZŁ ZA BRAMKĘ LEGII W MOLDE! Kadra Legii na mecz z Molde: Bramkarze 30. Dominik Hładun, 1. Kacper Tobiasz, Wojciech Banasik Obrońcy 4. Marco Burch, 55. Artur Jędrzejczyk, 3. Steve Kapuadi, 12. Radovan Pankov, 5. Yuri Ribeiro Pomocnicy 8. Rafał Augustyniak, 17. Gil Dias, 22. Juergen Elitim, 27. Josue, 67. Bartosz Kapustka, 33. Patryk Kun, 25. Ryōya Morishita, 26. Filip Rejczyk, 13. Paweł Wszołek, 11. Qëndrim Zyba Napastnicy 9. Blaz Kramer, 7. Tomas Pekhart, 39. Maciej Rosołek Jakim składem Legia wybiegnie na mecz? Skorzystajcie z aplikacji 11.legionisci.com , która pozwala w prosty sposób na poustawianie składu zgodnie z Waszymi preferencjami, a następnie dzielenie się nią ze znajomymi lub innymi kibicami w ulubionych platformach społecznościowych oraz w komentarzach pod artykułami. Wystarczy wkleić wygenerowany nad przyciskiem "zapisz" link z zielonej ramki. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

21 zawodników zabrał do Norwegii trener Kosta Runjaić. "Wojskowi" wyruszą w podróż tuż przed godziną 10. O godz. 12:30 zespół wyląduje w Molde i uda się do hotelu położonego tuż przy stadionie. O godz. 17:30 odbędzie się konferencja prasowa szkoleniowca stołecznego klubu, a godzinę później oficjalny trening.

geds - 57 minut temu, *.chello.pl Zawodowy sportowiec się przeziębił... dziwne. Ja gdy grałem w niższej lidze, czyli jako amator nigdy się nie przeziębiałem.Organizm był zahartowany... jak u sportowca, nawet amatora. odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl błagam, niech zagra kapustka albo morishita tylko nie rosolelk !!! odpowiedz

Jagaw - 1 godzinę temu, *.orange.pl A czy Zyba może zagrać w tych rozgrywkach? odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.33 @Jagaw : Zależy od tego czy jest zgłoszony przez LEGIĘ . odpowiedz

geds - 56 minut temu, *.chello.pl @Jagaw : pewnie tak, przecież pojechał z nimi odpowiedz

roadrunner - 39 minut temu, *.centertel.pl @Jagaw : jak najbardziej ;-)

dobrze pokazał się w meczach przeciwko Dinamo Zagrzeb i będzie wzmocnieniem odpowiedz

speed - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Majtkowy? Mała strata. odpowiedz

Maverick - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie obecny Gual nie obecny Ślisz i do tego Muci.Słabo widzę ten awans nad traktorzystami z Molde.Pocieszające jest to ze Molde tez się osłabiło.Co prawda i wzmocniło,ale,albo dzieciakami albo piłkarzami bez doświadczenia.Z przodu obok Kramera postawić na Josue oraz Kapustkę.Innego rozwiązania niema.Nie wierze ze Runjaic postawi na z rosołka odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.33 @Maverick : Hahaha !!!! A może teraz uwierzysz !!!! cytat : " Przeanalizowałem też sytuację w Legii i znów porozmawiałem z trenerem Kostą Runjaicem. Czułem, że powinienem zostać przy Łazienkowskiej – tłumaczył napastnik." koniec cytatu. Tu masz link do tego cytatu oraz w podtekście dowiesz się / czytając ze zrozumieniem / czyim " pupilem " jest Rosołek. Uważam ,że się zdziwisz. https://transfery.info/aktualnosci/maciej-rosolek-byl-o-krok-od-opuszczenia-legii-warszawa-podjalem-decyzje-o-przeprowadzce-ale/204524 Miłej lektury odpowiedz

aqq - 2 godziny temu, *.centertel.pl Szykuje się blamaż... No ale ważne, że klub, pośrwdnicy i działacze zarobili na transferach. Ogarnie Molde by tyle nie dało odpowiedz

Pan - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @aqq: Blamaż to jest twoja.pisowmia odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.125.33 Co raz ..." mocniejszy" skład LEGII !!!! Tyle w temacie . odpowiedz

LEGION - 2 godziny temu, *.chello.pl Zajeb...ście !!!!!!!

A whole bunch of AMATEURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pudel AUT !!!!! odpowiedz

stary skin - 2 godziny temu, *.. Nie dość że nie ma Muciego to wypadł jeszcze Gual, zostajemy z Kramerem i Pekhartem którzy są napastnikami o praktycznie takim samym profilu i marnym Rosołkiem, kiepsko to wygląda... odpowiedz

Rado - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Sprzedajmy jeszcze ze trzech! Muci ok, bo to dla polskiego klubu propozycja (niestety) nie do odrzucenia. Ale Strzałek?

Kogo będziemy mieć jutro na ławce z graczy ofensywnych? Dobrze liczę, że jednego lub żadnego? odpowiedz

gLc - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Na pełnej kur…! odpowiedz

onomatopeja22 - 3 godziny temu, *.interkam.pl akurat dzis Gual to zadna strata kopacz przecietny,ktory nic do gry nie wnosi procz jakiejs maniii podciagania spodenek hahahahah

gdzie sa wzmocnienia!!!!???????????? odpowiedz

elitim - 3 godziny temu, *.smslowianin.pl Atak tragedia... oby 0-0 odpowiedz

Ka(L)afior - 3 godziny temu, *.216.108 Trzeba wyjść mega ofenzywnie, taki skład i mamy ogień!

odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.netfala.pl Hej Legio jazda z k....! odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.jmdi.pl Na pełnej p....dzie! odpowiedz

