Na stadionach: Rok przestępczy

Wtorek, 13 lutego 2024 r. 10:05 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatni weekend wznowione zostały rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy. Kibice na trybunach pojawili się licznie - zarówno gospdorze, jak i przyjezdni. Nie zabrakło również opraw na wielu stadionach. Zobaczymy, czy taką formę uda się utrzymać fanatykom do końca sezonu.



Fani Legii mieli okazję wspierać swój zespół na Stadionie Śląskim w 4500 osób. W końcu na jednym stadionie w Polsce jest dostępny sporych rozmiarów sektor gości, który mógłby być nawet dwukrotnie większy, gdyby policja wyraziła zgodę na wpuszczanie przyjezdnych również na dolną kondygnację (obecnie miejsca te służą za bufory).



Bardzo dobre liczby wyjazdowe zanotowali fani Zagłębia Lubin i Pogoni. W komplecie w Łodzi pojawiła się Jagiellonia. Z kolei Górnikowi maksymalnie ograniczono liczbę wejściówek na derby z Piastem. Gliwiczanie pochwalili się odbitym płótnem Bate Borysów i cisnęli KSG, że nie potrafi się przyznać do porażki. Zagłębie Lubin świętowało 35-lecie zgody z Zawiszą, prezentując odpowiednią oprawę. Piro odpalili fani Jagiellonii, Piasta i Pogoni. Kartoniadę przygotował Widzew, ale i tak najlepszą prezentację w pierwszej tegorocznej kolejce pokazała Korona Kielce na poniedziałkowym spotkaniu z ŁKS-em.



Ekstraklasa:



Ruch Chorzów - Legia Warszawa (4500)

Ponad 37 tys. kibiców na Stadionie Śląskim, w tym 4,5-tysięczna grupa legionistów, którzy przyjechali trzema pociągami specjalnymi do stacji Katowice Załęże, skąd czekał ich 5-kilometrowy spacer. Chętnych na wyjazd było ponad 8 tysięcy, ale gospodarze, a przede wszystkim policja, nie chcieli słyszeć o większej liczbie fanów Legii. Ze względu na późne otwarcie bram, przyjezdni zaczęli doping dopiero ok. 40 minuty. Fani Legii zaprezentowali sektorówkę "Panoramę Warszawy", a następnie oprawę - malowany transparent w barwach - "Przydałoby się trochę polotu i finezji w tym smutnym jak pi... mieście", nad którym odpalonych zostało kilkaset stroboskopów oraz powiewało wiele dużych flag na kijach. Doping legionistów stał na bardzo dobrym poziomie. W pierwszej połowie z kolei świetnie dopingował Ruch (kiedy legioniści jeszcze wchodzili na trybuny) i zaprezentował sektorówkę "Śląscy ekstremiści", kartoniki w tle oraz ponad 100 rac na górze. Chwilę później chorzowianie odpalili sporo białych i niebieskich świec dymnych.



Lech Poznań - Zagłębie Lubin (1524)

Zagłębie pomimo zakazu w bardzo dobrej liczbie stawiło się na stadionie przy Bułgarskiej - było ich 1524, w tym Zawisza (254), Arka (47), Odra Opole (15) i Polonia Bytom (4). Zagłębie świętowało na tym meczu 35-lecie zgody z Zawiszą, prezentując malowany transparent w barwach obu klubów "Więź braterstwa łączy miasta i osiedla". Ponadto odpalili 240 strobo i 50 rac oraz machali flagami na kijach w barwach obu klubów. Lechici wywiesili transparent poświęcony kibicowi Cracovii - "Master frajer potwierdzacz".



Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin (1113)

Ponad 22,2 tys. kibiców na pierwszym wiosennym meczu we Wrocławiu. Portowcy w bardzo dobrej liczbie (1113), zaprezentowali flagowisko w asyście piro. Za to, że kibice ciskali w zawodników Pogoni różnymi przedmiotami, Komisja Ligi ukarała wrocławian grzywną (50 tys. złotych) oraz zakazem wyjazdowym do Poznania. Śląsk zapowiedział, że na mecz z Lechem i tak pojedzie - zgodnie z planem pociągiem specjalnym.



Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok (910)

Białostoczanie w komplecie stawili się w sektorze gości na Widzewie, wspierani przez Warmię Grajewo (30). Przed meczem mieli spięcie z policją. Zaprezentowali oprawę złożoną z pasów materiału - "Jaga on Tour" z pszczółką. Widzewiacy zaprezentowali kartoniadę "Pycha", której dokończeniem był wywieszony poniżej transparent "Kroczy przed upadkiem". Pod koniec spotkania gospodarze rozpoczęli bluzgi pod adresem przyjezdnych (w ostatnich latach nie było ich na meczach tych ekip), na co Jagiellonia odpowiedziała tym samym.



Cracovia - Radomiak Radom (650)

Gospodarze z niezłym młynem, w którym wywiesili transparent "Master kapuś". Radomiak w bardzo dobrej liczbie - ok. 650 osób. Podróżowali do Krakowa pociągiem specjalnym.



Korona Kielce - ŁKS Łódź (600)

Koroniarze z bardzo dobrą oprawą na pierwszym wiosennym spotkaniu. Składały się na nią malowana sektorówka, transparent "Rok przestępczy" oraz piro podświetlające "2024" na sektorówce. ŁKS wywiesił transparent "Piłkarze, weźcie przykład z nas, my jedziemy z k...i cały czas!".



Piast Gliwice - Górnik Zabrze (502)

Piast wystawił 2-tysięczny młyn, w którym pojawili się GKS Jastrzębie (330), BATE Borysów (15) i gościnnie Sigma Ołomuniec (25). Gospodarze wywiesili słabej jakości transparent "Wasze FC obite, a wy płaczecie w internecie - jak na odbitą flagę wy kłamcy odpowiecie?", a także mieli 1000 kartoników ze wzorem odbitej flagi BATE. Odpalili też skromne ilości piro. Na trybunie prostej zaprezentowali kartoniadę w barwach. Fani Górnika przybyli w komplecie - 502 osoby. Pomimo starań, nie mogli liczyć na większą pulę wejściówek. Na stadionie łącznie 8 tys. widzów.



Warta Poznań - Raków Częstochowa (260)

Na pierwszy wiosenny wyjazd - do Grodziska Wielkopolskiego na mecz z Wartą - Raków pojechał w ok. 260 osób i z jedną flagą.



Stal Mielec - Puszcza Niepołomice (100)

Skromy młyn Stali na meczu z Puszczą. Z kolei ekipa z Mielca wyprzedała wszystkie bilety na wyjazd specjalem do Wrocławia. Fani z Niepołomic przyjechali z ok. 100 osób, z dwiema flagami i kilkoma sztycówkami.



Wyjazd tygodnia: 4500 kibiców Legii w Chorzowie

Oprawa tygodnia: Choreo Korony na meczu z ŁKS-em



