W sobotę mecz futsalistów z Widzewem

Bilety na mecz z Widzewem kosztują 16,60 złotych (ulgowe, dla dzieci w wieku 3-12 lat oraz osób niepełnosprawnych) oraz 23,88 zł (normalne). Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz bezpłatnie, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wejściówki kupować można TUTAJ . Radzimy się spieszyć, bowiem pojemność hali jest niewielka względem zainteresowania. Aktualnie Legia zajmuje 8. miejsce w tabeli, premiowane grą w play-off. Widzew, który ma o jeden mecz rozegrany więcej, zajmuje lokatę wyżej i ma na swoim koncie pięć punktów więcej. Termin meczu: sobota, 17 lutego 2024 roku, g. 20:00 Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy) Ceny biletów: 15 zł (ulgowe) i 22 zł (normalne)

W najbliższą sobotę w hali OSiR Włochy przy ulicy Gładkiej 18 futsaliści Legii Warszawa rozegrają prestiżowe spotkanie z Widzewem, które rozpocznie się o godzinie 20:00. Możemy spodziewać się, że trybuny wypełnią się do ostatniego miejsca, a niesieni fanatycznym dopingiem warszawskiej publiczności legioniści powalczą o pierwszy w tym roku komplet punktów.

K - 4 godziny temu, *.243.156 Kobylak nie jest zły na okregowke odpowiedz

