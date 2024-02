Turcy: Duda pomógł w transferze. Legia: Poniosła ich fantazja

Kilka dni później dziennikarze tej samej gazety napisali tekst, w którym zasugerowali, że Legia nie godziła się na ofertę 10 mln euro za Albańczyka, a wcześniej odrzucała oferty sięgające nawet 15 mln euro . "W związku z tym prezydent klubu Hasan Arat zadzwonił do prezydenta Andrzeja Dudy, którego dobrze znał, i poprosił o wparcie w przekonaniu Legii Warszawa (...). Po interwencji Legia zgodziła się na 10 mln euro." - czytamy na sporx.com opatrzonym nagłówkiem, że Besiktas oszczędził dzięki temu 5 mln euro. Te doniesienia medialne postanowiła sprostować Legia Warszawa: "Spieszymy z informacją, że doniesienia tureckich mediów o rzekomym udziale Pana Prezydenta Andrzeja Dudy w transferze Ernesta Muciego są całkowicie nieprawdziwe. Znamy i rozumiemy kreatywność tamtejszych dziennikarzy, ale tym razem fantazja za bardzo ich poniosła :-)" - poinformował stołeczny klub.

Tuż po transferze Ernesta Muciego do Besiktasu w tureckich mediach pojawiły się cytaty, w których przedstawiciel kupującego klubu dziękował prezydentowi Polski Andrzejowi Dudzie za pomoc. - Ciężko pracowaliśmy, aby to się udało. Chciałbym podziękować prezydentom Polski Andrzejowi Dudzie i prezydentowi PSG Nasserowi Al-Khelaifiemu. Mam nadzieję, że Muci wniesie dużo do gry Besiktasu - cytował Sporx.com wiceprezydenta Beşiktaşu, Hüseyina Yücela .

Arecky - 1 godzinę temu, *.98.91 To może teraz pan Duda odda Legii 5 milionów ojro jak taki mądry. odpowiedz

Jasio - 2 godziny temu, *.btopenworld.com Proszę zmiecie tytuł. To jest Prezydent RP.

Byłem pewien, że chodzi o byłego piłkarza (L).

Wiem, że wielu nie lubi prezydenta (ja też nie przepadam), ale poważna redakcja nie może pisać o prezydencie RP per Duda.

Gdzie szacunek do narodu i jego przedstawicieli? odpowiedz

Andrzej - 1 godzinę temu, *.217.188 @Jasio: Duda jest Duda w czym problem? odpowiedz

Tutti Frutti - 1 godzinę temu, *.tvksmp.pl @Jasio: słusznie, też skojarzyłem z byłym piłkarzem Legii.

Prezydenta Dudę lubię i szanuję. Jest na niego duża nagonka. Co nie znaczy że trzeba ulegać temu, co ludzie plotą, tylko kierować się własnym rozumem. Prezydent który nie potrzebuje kartki, żeby coś powiedzieć (jak np. Komorowski), prezentuje się jak należy i mówi z sensem. Co niektórym sprawia "bul". odpowiedz

kaktus - 3 godziny temu, *.orange.pl jasne.... 15 drużyn chciało kupić Muciego za 15 mln euro, tylko żadna z nich nie powiedziała o tym Legii...

Względnie mieliśmy na stole oferty za 15 mln, ale na prośbę Andrzeja sprzedaliśmy, o 1/3 taniej, za 10...



Czy ktoś wierzy w takie bzdury????

odpowiedz

liczyrzepka - 3 godziny temu, *.amazonaws.com Brawo Duda odpowiedz

Skrocek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Wychodzi ze mogliśmy sprzedać drożej ale dzięki Andrzejowi sprzedaliśmy taniej... odpowiedz

Lupus - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Skrocek: Ale Andrzejowi to się na nic nie przyda, przecież już trzeci raz nie może kandydować odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Lupus: A zwłaszcza że Turcy na niego nie mogliby głosować :) odpowiedz

