9 lutego Ernest Muci odszedł z Legii Warszawa do Besiktasu Stambuł. Albańczyk zadebiutował już w nowym zespole, w zremisowanym 0-0 spotkaniu z Kayserisporem w ramach 25. kolejki tureckiej Super Lig. Pod wodzą Fernando Santosa rozegrał pełne 90 minut, podczas których oddał 1 strzał. Jego występ został oceniony pozytywnie przez kibiców i dziennikarzy w Turcji.

Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

dodaj

goscZewnetrzyny - 1 godzinę temu, *.chello.pl Paradoksalnie może lepiej grać w Turcji, łatwiej się gra mając u boku lepszych zawodników. odpowiedz

Lisek - 3 godziny temu, *.mm.pl Mozna w Turcj ??? A kiedy debiut Zyby ???!!! Znowu u nas ta mityczna aklimatyzacja ???!!! odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.netfala.pl Trzeba przyznać, że Legia zrobiła dobry interes. 10 m euro za takiego chimerycznego grajka - super sprawa. Tak naprawdę on miał tylko przebłyski. Bardziej w Legii będzie brakować Slisza niż Muciego. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl dobrze musieli go reklamowac. polski messi itd. hehe odpowiedz

Ali - 3 godziny temu, *.128.17 pogonic tak chimerycznego gracza piekna sprawa, biznes dekady. ps. Muci to cienias. odpowiedz

Oooo - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Ali: oooo popatrz debil odpowiedz

Chałwa - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Ali: Uważasz że cienias , bo nie strzelił gola w debiucie w Turcji ? Turcy piszą że grał dobrze , może był za bardzo uprzejmy i grał na innych , dlatego oddał jedynie jeden strzał ? Pierwszy mecz tam dopiero zagrał, on jeszcze patrzy jak oni w ogóle grają . Możliwe że już w następnej kolejce pokaże im coś ekstra . odpowiedz

Der - 4 godziny temu, *.centertel.pl Wejście z buta 90 min. od razu odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.