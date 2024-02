Brzyski: Przewaga powinna być po stronie Legii

Wtorek, 13 lutego 2024 r. 12:00 źródło: sport.interia.pl

11 lat temu Legia Warszawa pokonała Molde FK w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Jednym z zawodników w zespole Jana Urbana był Tomasz Brzyski. - Wtedy mieliśmy mnóstwo szczęścia, ale teraz Legia jest w lepszej sytuacji - mówi piłkarz w rozmowie ze sport.interia.pl.









- Zwłaszcza ten pierwszy mecz był bardzo słaby w naszym wykonaniu. Już do przerwy mogliśmy przegrywać trzema czy czterema bramkami, a było tylko 0-1. Szczęście było jednak przy nas, bo w drugiej połowie po moim dośrodkowaniu Władimer Dwaliszwili strzelił głową gola i dowieźliśmy remis. Bardzo cieszyliśmy się z tego pierwszego remisu, bo rywal był zdecydowanie lepszy. To był bardzo cenny wynik. W rewanżu spotkanie było bardziej wyrównane, ale w końcówce Norwegowie postawili wszystko na jedną kartę. Naciskali nas mocno, ale przetrwaliśmy - wspomina były piłkarz Legii.



Jakie szanse ma Legia?

- Choćby nie wiem, ile sparingów rozegrać, to nie zastąpią meczu o punkty. Teraz Legia ma za sobą pierwsze spotkanie. Oglądałem je i może nie w najlepszym stylu, ale pokonała Ruch Chorzów. Trudny początek, ale zwycięski. Miałem rozdarte serce, bo czas gry w obu drużynach wspominam bardzo dobrze. Ma za sobą ligowe przetarcie i pojedzie do Norwegii. Rywale są dopiero po pierwszym obozie przygotowawczym i to może mieć spore znaczenie. Trudno coś o nich powiedzieć, bo nie grali o punkty. Tam przerwa między sezonami trwa około czterech miesięcy. W Polsce między rundami są niecałe dwa miesiące. Poza tym Legia w tym sezonie gra dobrze w pucharach i przewaga powinna być po jej stronie.



- Nie jest łatwo grać jednocześnie dobrze w europejskich pucharach i lidze. Trzeba by mieć 24 równorzędnych zawodników, a tego Legii brakuje. Na dodatek uciekł Ernest Muci. To duża strata, bo może nie zawsze dawał jakość w lidze, ale w pucharach brylował i był siłą napędową. Pewnie dlatego Besiktas wyłożył za niego takie dużo pieniądze. Na polskie warunki skład Legii jest dość wyrównany i trzymam kciuki za mistrzostwo - kończy Brzyski.



