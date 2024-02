Potencjalni rywale Legii w 1/8 finału LKE

Komentarze (30)

Władeczek - 8 minut temu, *.216.44 Dawać Aston Willę i ładujemy kiełbasami! odpowiedz

FC_ŻYRARDÓW - 9 minut temu, *.4.114 Oby jutro nie było wielkiego rozczarowania. Inaczej zostanie tylko liga a i tu niewesoło a nikogo na horyzoncie nie widać i taki Rosołek razem z Tobiaszem stanowią o naszej jakości. Koń by się uśmiał. odpowiedz

TOXI - 9 minut temu, *.telnaptelecom.pl Lille, Fenerbahce i Aston Villa poza zasięgiem. Reszta przy dobrej grze jak najbardziej do ogrania. odpowiedz

Tomo - 10 minut temu, *.t-mobile.pl Myślał indyk o niedzieli, a w sobotę łeb ucięli. odpowiedz

Będzin - 17 minut temu, *.tpnet.pl Jeżeli im się uda pyknąć Molde to życzyłbym sobie Viktorie Pilzno odpowiedz

Fred Kampinos - 19 minut temu, *.autocom.pl Dobrze, że w zestawieniu nie ma Puszczy. odpowiedz

Gangsta - 20 minut temu, *.plus.pl Najpierw trzeba wygrać dwumecz a później myśleć co dalej odpowiedz

asesor - 25 minut temu, *.. Paok Maccabi i Victoria do zrobienia ;) Z Aston bez Muciego mogłoby byc ciężko... Z resztą to raczej ciężary, może club brugge jeszcze w miarę do powalczenia... odpowiedz

Tutti frutti - 28 minut temu, *.tvksmp.pl Legia Warszawa 18 punktów, 85 miejsce w rankingu UEFA (uzupełnijcie miejsce szanowni redaktorzy).

Obyśmy awansowali z Molde, za rok powinno być łatwiej w eliminacjach w europucharach. Co do MP będzie bardzo ciężko bez Slisza i Muciego... odpowiedz

TURKISH KEBAB - 36 minut temu, *.orange.pl Fenerbahce Stambuł to byłby wyjazd odpowiedz

Siwy(L) - 25 minut temu, *.t-mobile.pl @TURKISH KEBAB: zakaz odpowiedz

Barczi - 10 minut temu, *.chello.pl @Siwy(L): na Molde też był. I w 2016 w Dortmundzie i w wielu wielu innych przypadkach :-) odpowiedz

CIA - 41 minut temu, *.32.193 oni głupiej Puszczy rozjechać nie potrafią a wy jakieś mokre sny snujecie o tym na kogo możemy trafić w kolejnej rundzie. Niech się na lidze skupią a nie grze w pucharze pasztetowej. odpowiedz

roadrunner - 45 minut temu, *.centertel.pl To mają być rywale ? to jakieś popierdółki a nie rywale.

Prawdziwą zanyczamy od 1/2 finału jazde z tymi przereklamowanymi klubikami ze jewropejkiej łunjiii

Finał Pucharu Konfederacji bez nas będzie ogromnym skandalem !

łubu dubu,łubu dubu

niech żyje nam Prezes naszego klubu ! odpowiedz

Fck666 - 1 godzinę temu, *.chello.pl PAOK to mój faworyt odpowiedz

alfonso - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl o czym piszecie jak z Molde w czape bedzie odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 1 godzinę temu, *.autocom.pl z taką grą to sobie możemy patykiem na wodzie pisać scenariusze. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl awansujemy i wylosujemy maccabi zobaczycie odpowiedz

Kibol - 2 godziny temu, *.chello.pl Paok macabi pilzno przereklamowane i do przejscia ;) odpowiedz

Jarek - 2 godziny temu, *.185.94 Chyba z Aston Villą nie mogą grać na tym etapie.Tak mi się coś wydaje. odpowiedz

Ju(L)ius - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Jarek: Dobrze napisałeś.... wydaje ci sie.... odpowiedz

wrt - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Jarek: 2 lata temu Roma grała w grupie z Bodo ,a potem w 1/8 więc chyba jest to możliwe też w 1/16 odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Wszyscy w zasięgu Legii faken. Mój faken expercki nos węszy, że będziemy w ćwierćfinale. odpowiedz

Dwdss - 2 godziny temu, *.prosoft24.pl A co tu się odjaniepawliło. To Liga europy? Toż maksymalnie dwóch, trzech rywali do przejścia a reszta poza zasięgiem... LECH Poznań był rozstawiony rok temu? Bo nie pamiętam, żeby miał taki zestaw przed losowaniem odpowiedz

pingwin - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Dwdss: WON PYRO W SWOJE REJONY!!!!!

I NIGDY NIE UŻYWAJ WYRAZU:odjaniepawliło.Prędzej twój kurniczek poznań zostanie przyłączony do strefy Unii Europejskiej niż twój klubik w Pucharach zaistnieje odpowiedz

S - 48 minut temu, *.aster.pl @Dwdss: Lech wygrał grupę i od razu byli w 1/8, do nich był dolosowany rywal odpowiedz

TJ1916 - 27 minut temu, *.t-mobile.pl @S: grupę wygrał Villareal a nie Lech , nie pisz głupot. odpowiedz

Rambo - 2 godziny temu, *.centertel.pl Możemy w tej fazie znowu trafić Aston Villę? odpowiedz

robochłop - 2 godziny temu, *.orange.pl No tutaj,z wyjątkiiem Victorii i Macabi -to ciężary ogromne z każdym rywalem...dodatkowo jesteśmy w takiej formie-zarówno zespołowo,jak i drużynowo,że to byłby chyba pojedynek gołej du...y z batem... odpowiedz

KAMIL - 2 godziny temu, *.com.pl bez szans z każdym w tym wąskim składzie , skupić się na lidze bo brak 3 pkt w Kielcach raczej wypisuje nas całkowicie z walki o MP i będą mega ciężary by być na podium by zagrać w el.LK. odpowiedz

